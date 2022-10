Politiche Giovanili, l’adesione del Comune di Parma al progetto Generazione C

La Commissione Europea ha proclamato il 2022 l’Anno Europeo dei Giovani, con l’obiettivo di supportare “la generazione che ha fatto più sacrifici durante la pandemia”, incoraggiando le giovani generazioni e promuovendo nuove opportunità per favorire il loro sviluppo personale, sociale e professionale. È proprio in quest’ottica che si inserisce l’adesione del Comune di Parma – per il tramite del suo settore giovanile – al progetto Generazione C.

L’ iniziativa, promossa da Agenzia Nazionale Giovani (ente governativo vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea) e Ashoka Italia (ONG che promuove contesti di cambiamenti in termini di innovazione sociale ed educativa) mira a promuovere il protagonismo giovanile permettendo a una comunità di changemakers di farsi avanti nel ridefinire il loro ruolo nel mondo di oggi.

I giovani coinvolti saranno co-leader e agenti del cambiamento, selezionati per le loro idee e soluzioni e saranno incoraggiati a creare una nuova narrativa e una nuova visione per il futuro della loro generazione. “Questo importante cambio di paradigma porta le nuove generazioni a essere finalmente percepite come protagonisti del proprio e dell’altrui successo e protagonisti del cambiamento sociale”, dichiara Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma. “Promuovere politiche giovanili significare creare un ecosistema di supporto alle iniziative giovanili e aprile canali e spazi di confronto politico per permettere l’ascolto delle istanze giovanili all’interno delle istituzioni”, continua la Aimi.

Lucia Abbinante, Direttrice di Agenzia Nazionale Giovani, ha espresso con queste parole la sua soddisfazione per l’ingresso del Comune di Parma – unico Comune d’ Italia – all’interno di Gen C: “Generazione changemaker sta raccontando l’impegno di tanti giovani nel generare cambiamenti e impatti positivi nella società. Siamo davvero orgogliosi dei numerosi partner che ci sostengono e accompagnano in questo percorso. La presenza del Comune di Parma, che ha scelto di aderire al progetto, rafforza il nostro impegno nel creare sinergie sempre più forti con le amministrazioni locali per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità e per promuovere il loro attivismo”.