Polizia e Federazione Ciclistica Italiana insegnano la sicurezza stradale ai bambini

La Polizia di Stato di Parma, con personale e mezzi della locale Sezione Polizia Stradale, ha preso parte, in data 5 maggio 2025 al Tour “Bicimparo” organizzato presso la scuola primaria “Don Milani” di Parma.

Il progetto “Bicimparo” ha lo scopo di avviare i bambini in età compresa tra i 10 ed i 12 anni al corretto uso della bici mettendo in pratica le loro abilità alla guida sia per chi è alle prime armi sia per i più esperti.

Nel corso dell’iniziativa, che vede la presenza di tecnici della Federazione Ciclistica Italiana e personale della Polizia Stradale esperto in attività di formazione e divulgazione della cultura della sicurezza alla guida, sono state illustrate le regole e i comportamenti corretti da mettere in pratica per garantire una guida sicura fornendo in particolare spiegazioni sull’utilizzo del casco protettivo, sul significato dei cartelli stradali e l’utilizzo delle corsie riservate alle bici.

Per i giovani utenti della strada è stato allestito anche un percorso educativo all’uso corretto della bicicletta.

All’evento hanno preso parte circa 100 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 10 anni.