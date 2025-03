Polizia ferma bus in partenza per gita scolastica con revisione scaduta

La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito dell’attività operativa svolta dalla Sezione Polizia Stradale di Parma, ha intensificato i controlli sugli autobus utilizzati per il trasporto degli studenti.

In particolare, nei giorni scorsi, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Fidenza, ha accertato che un autobus, in procinto di partire da Parma per una gita in Lombardia e con a bordo circa 30 studenti di una scuola secondaria di secondo grado, non era in regola con la revisione periodica scaduta nel mese di gennaio 2025.

La pattuglia intervenuta provvedeva pertanto a sospendere il veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione e a comminare al conducente la prevista sanzione amministrativa.

Al fine di consentire agli studenti di svolgere in sicurezza la gita, il proprietario dell’autobus sanzionato provvedeva a far giungere sul posto un veicolo sostitutivo.

I controlli effettuati rientrano nel progetto “Gite scolastiche in Sicurezza”, una iniziativa della Polizia di Stato sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione delle gite e dei viaggi d’istruzione.

In virtù del progetto in questione, prima della partenza, le scuole possono richiedere l’intervento della Polizia di Stato territorialmente competente per un controllo preventivo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e psicofisica del conducente svolto a cura della Polizia Stradale.

Questura di Parma