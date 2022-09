Polizia Locale Bassa Val Taro: a Medesano e Fornovo potenziati i controlli per un’estate sicura

Settimane dense di attività per la Polizia Locale Bassa Val Taro che, seppur con personale ridotto, ha intensificato i controlli sul territorio di competenza.

L’attività è stata rivolta alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, mediante autovelox dislocato in tratti presegnalati e interessati da maggior intensità di traffico, nonché finalizzata alla verifica della regolarità dei documenti di circolazione (patente, revisione e assicurazione RCA) ed a reprimere alcuni comportamenti tenuti dagli utenti della strada vietati dal Codice della Strada, come ad esempio l’uso di cellulare durante la guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Controlli sono stati effettuati per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti mediante l’utilizzo di etilometro e precursore.

Sono state monitorate le strade statali di grande comunicazione la SS62 della CISA, la SS357 di Fornovo e la SS 308 di Fondo Valle Taro ma altrettanta attenzione è prestata alle strade provinciali che attraversano i Comuni di Medesano e di Fornovo di Taro.

Complessivamente sono stati effettuati, per le attività di controllo del territorio nelle varie zone di entrambi i territori, nr. 45 posti di controllo. Sono stati controllati in totale circa 250 veicoli, di cui nr. 75 tramite sistema automatizzato per il controllo a distanza delle targhe;

Sono state sottoposte a controllo nr. 120 persone.

Sono stati elevati nr. 139 verbali relativi a violazioni al Codice della Strada, di cui nr.10 per mancata copertura assicurativa, 86 per il superamento del limite di velocità e 31 per la mancata revisione del veicolo.

È importante che coloro che si accingono a mettersi in viaggio guidino con prudenza ed un maggior rispetto delle regole della strada, al fine di evitare conseguenze che potrebbero risultare gravi o fatali sia per se stessi, che per tutti coloro che circolano sulle strade. La raccomandazione è ovviamente quella di rispettare sempre il Codice della Strada e di mantenersi entro i limiti di velocità afferma il Comandante della Polizia Locale Bassa Val Taro, l’Isp. Sup. Giovanni Saviano.

“La sicurezza nei nostri territori non va in vacanza – sottolineano all’unisono i Sindaci di Medesano e Fornovo di Taro Michele Giovanelli e Michela Zanetti: ecco gli esiti delle ultime settimane di controlli e operazioni di sicurezza stradale”. Un rapporto con il territorio, quello della Polizia locale, che non conosce pause e che anzi, in alcuni casi, si intensifica proprio nei mesi in cui i Comuni “rallentano”.

Anche nelle prossime settimane i controlli saranno intensi, l’obiettivo è garantire il massimo della sicurezza per consentire a tutti di trascorrere viaggi in auto tranquilli