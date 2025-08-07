Polizia Locale, Cavandoli (Lega): “Nuovo comandante, ora svolta vera”

“A nome del gruppo Lega in consiglio comunale a Parma, do il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Locale, Varno Maccari, con l’augurio che il suo arrivo segni finalmente un cambio di passo nella gestione della sicurezza in Comune a Parma”.

“Dopo anni in cui il Corpo è stato vissuto come una dépendance dell’amministrazione – secondo la logica ‘la polizia locale fa quello che dicono sindaco e giunta’ – servono ora indipendenza e possibilità di azione reale sul territorio, ferma restando la stretta collaborazione con tutte le forze dell’ordine.

Alla guida serve chi sappia garantire autorevolezza interna, rispetto esterno, valorizzazione degli agenti, ed ispettori, e ascolto dei cittadini. Noi continueremo a riproporre le nostre istanze su dotazioni che si sono rivelate utili in altri contesti territoriali, anche nel Comune di Genova da cui proviene: nucleo investigativo, unità cinofila, body cam, maggiore uso del taser, più formazione per la sicurezza personale degli agenti.

La sicurezza urbana non è propaganda, ma presenza, servizio, pattugliamenti, controlli e risposte rapide: ci auguriamo che il nuovo comandante abbia piena libertà operativa per costruire un Corpo di Polizia Locale coeso ed operativo al servizio della città, e non del potere politico”.

Così Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma.