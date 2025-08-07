Polizia locale, Chiastra: “Buon lavoro al nuovo comandante, auspicio è stabilità”

“Faccio i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo comandante della Polizia locale, l’architetto Varno Maccari. La speranza è che finalmente la polizia locale trovi stabilità: i continui cambi al vertice hanno impedito alle autorità di svolgere serenamente il proprio lavoro e le conseguenze sono visibili. Un nuovo comandante, con un’importante esperienza alle spalle, che spero possa dare un cambio di passo. La responsabilità di questa situazione è anche nelle mani dell’amministrazioni di centrosinistra che, prima con Pizzarotti poi oggi con Guerra, non hanno dato visione e chiari progetti alla Polizia Locale, la quale può, anzi deve, svolgere un ruolo molto più incisivo nel garantire la sicurezza dei parmigiani, come abbiamo detto più volte” dichiara Virginia Chiastra, consigliere comunale del gruppo Vignali e presidente dell’associazione Missione Parma.

