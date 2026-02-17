Polizia Locale: continuano gli interventi di tutela del decoro urbano

Nel corso della mattinata, il Reparto edilizia e Pronto Intervento della Polizia Locale, coordinato dal Comandante Varno Maccari, unitamente agli e alle Agenti di Comunità del quartiere Pablo, è intervenuto in Strada dei Mercati, dove è stata individuata e rimossa una discarica abusiva. L’operazione ha consentito lo sgombero dell’area e il successivo ripristino delle condizioni di pulizia e sicurezza.

L’area, in cui precedentemente sorgeva un distributore di benzina, era inoltre diventata un rifugio temporaneo per persone senza fissa dimora che, grazie all’intervento dei Servizi Sociale del Comune di Parma, sono state indirizzate presso strutture adeguate di accoglienza.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di controllo e monitoraggio del territorio promosse dal Comune di Parma per contrastare fenomeni di degrado urbano e abbandono illecito di rifiuti, con l’obiettivo di garantire la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

Le operazioni di vigilanza e prevenzione proseguiranno nei diversi quartieri di Parma, anche attraverso segnalazioni e verifiche mirate, al fine di prevenire il ripetersi di comportamenti irregolari e preservare il decoro degli spazi pubblici.