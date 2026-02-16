Polizia Locale: controlli su esercizi commerciali e grande distribuzione a San Leonardo

Continuano gli interventi di presidio del quartiere San Leonardo della Polizia Locale. L’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna e il Comandante del Corpo della Polizia Locale Varno Maccari hanno presenziato ad alcune attività di controllo svolte nei giorni scorsi. Le operazioni hanno riguardato controlli stradali e verifiche presso esercizi commerciali e strutture della grande distribuzione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio.

I controlli su strada si inseriscono in una più ampia strategia sperimentale che prevede l’impiego di postazioni mobili per la verifica del rispetto del codice della strada in specifiche aree della città, individuate sulla base di criticità rilevate e della presenza di incidenti gravi o mortali. Nel corso delle attività, oltre all’accertamento di eventuali violazioni al codice della strada, sono stati effettuati anche controlli antidroga mediante pre-test salivari.

“Insieme al Comandante della Polizia Locale, abbiamo fatto nuovamente visita al quartiere San Leonardo. Il percorso ha interessato Piazzale Rastelli, via Trento, via San Leonardo e via Venezia, dove si sono svolti incontri con cittadini, commercianti e rappresentanti delle associazioni locali per raccogliere segnalazioni e aggiornamenti sulle principali criticità dell’area. Continua il percorso di potenziamento della polizia locale, per un presidio sempre più attento alle necessità di ogni quartiere e arrivano i primi segnali che certificano un cambio di passo e un miglioramento apprezzato anche dai cittadini. Ringrazio il Comandante Varno Maccari per il prezioso supporto nella strategia di consolidamento del rapporto di fiducia tra cittadini e Polizia Locale” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.