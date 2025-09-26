Varno Maccari nuovo Comandante della Polizia Locale: dal 13 ottobre prenderà servizio

A partire dal 13 ottobre 2025, Varno Maccari assumerà ufficialmente l’incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma. La nomina arriva al termine di un’articolata procedura di mobilità, finalizzata a garantire trasparenza e imparzialità nella selezione del profilo più idoneo.

Maccari, proveniente da Genova dove ha ricoperto il ruolo di vice comandante della Polizia Municipale e dirigente del settore Regolazione della Direzione Mobilità, porta con sé un’esperienza pluriennale. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Architettura e titolare di tre master in management della polizia locale, sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi, ha lavorato a Milano, Cassano d’Adda e Genova, ottenendo numerosi riconoscimenti per la prevenzione e la repressione della microcriminalità.

Con il suo insediamento, Parma punta a rafforzare il presidio del territorio e la gestione strategica del personale, garantendo continuità e visione nella sicurezza urbana.