Polizia Locale e Auser insieme per la sicurezza di alunne e alunni davanti agli istituti scolastici

Anche per l’anno scolastico appena cominciato, grazie a una convenzione con il Comune di Parma, i volontari di Auser Parma presidieranno gli istituti scolastici cittadini negli orari di entrata e di uscita, garantendo un prezioso servizio di sorveglianza e sicurezza per bambine, bambini e famiglie.

L’iniziativa è stata presentata oggi nella sede della Polizia Locale in via del Taglio, alla presenza del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna, del Comandante della Polizia Locale Varno Maccari, del delegato alla Sicurezza Daniele Stefanì e del Presidente di Auser Parma Paolo Bertoletti.

Da anni i volontari Auser rappresentano un punto di riferimento per la comunità, offrendo supporto quotidiano alla Polizia Locale e contribuendo alla sicurezza e al benessere delle cittadine e dei cittadini più piccoli.