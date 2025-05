Polizia Locale Pedemontana: ritirate 50 patenti in quattro mesi

C’è chi guidava con il telefonino in mano o senza cinture, oppure dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Poi c’è chi ha sorpassato pericolosamente dove non poteva e altro ancora. Purtroppo per loro, ma fortunatamente per la sicurezza di tutti, dall’inizio dell’anno a fine aprile sono stati cinquanta gli automobilisti indisciplinati incappati nei posti di controllo della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense che si sono visti ritirare la patente con relative sanzioni e decurtazioni di punti a seconda delle infrazioni commesse. Controlli che hanno portato anche alla denuncia di una persona per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Un giro di vite arrivato a seguito dell’intensa attività di controllo, con l’applicazione delle nuove normative introdotte nel Codice della Strada, lungo le arterie più trafficate dei cinque Comuni dell’Unione, in particolare a Gaiano di Collecchio, Mamiano di Traversetolo, nel centro di Monticelli Terme (Montechiarugolo e lungo le provinciali di Sala Baganza e Felino.

Il numero più cospicuo di patenti ritirate, ben 22, ha riguardato l’uso del telefonino, quattro per guida in stato di ebbrezza e sette per aver sorpassato dove non si poteva. Altre 16 sono state ritirate perché scadute o conseguite all’estero ma non regolarizzate sul nostro territorio nazionale, mentre una per guida senza cinture.

I controlli hanno inoltre portato a sanzionare 30 conducenti di auto straniere per irregolarità legate alla circolazione del veicolo, mentre 82 sono stati gli incidenti stradali rilevati dagli agenti della Pedemontana.

«Il rafforzamento dell’attività di controllo per la sicurezza della circolazione da parte del nostro Corpo di Polizia Locale, unitamente all’inasprimento delle sanzioni introdotte dall’inizio dell’anno nel Codice della Strada, hanno permesso di punire più severamente gli automobilisti che mettono in pericolo se stessi e gli altri – afferma l’assessore alla Polizia Locale e sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto –. Il garantire la sicurezza stradale è una priorità per noi amministratori e ancora una volta rivolgo un ringraziamento ai nostri agenti per l’impegno al servizio della comunità».