Polizze assicurative per calamità naturali: Cna organizza tre incontri gratuiti per le imprese

Dal 31 dicembre 2025 anche le piccole imprese dovranno dotarsi di copertura assicurativa contro i danni da eventi naturali

di Tatiana Cogo

Cna Parma organizza tre incontri gratuiti per illustrare il quadro normativo relativo all’obbligo delle polizze catastrofali e fornire indicazioni pratiche alle imprese interessate.

Il primo appuntamento è fissato mercoledì 22 ottobre a Fidenza, il secondo martedì 28 ottobre a Salsomaggiore Terme, e l’ultimo mercoledì 5 novembre a Parma, tutti nellle rispettive sedi territoriali dell’associazione.

L’obbligo, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2025, riguarda anche le piccole imprese e mira a garantire una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali. Sebbene il mancato adempimento non comporti sanzioni dirette, le aziende senza polizza saranno escluse da numerosi benefici e contributi pubblici.

Gli incontri offriranno alle imprese informazioni utili per orientarsi tra le diverse soluzioni assicurative e per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze. Relatori degli incontri saranno Gianmario Venturini (CNA Parma) e Francesco Trivelloni (Asfalia Prime Broker).

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, è necessaria l’iscrizione. Per maggiori dettagli e registrazioni: www.cnaparma.it/eventi.. Per maggiori dettagli e registrazioni: www.cnaparma.it/eventi.

