“Polvere di stelle”: aspettando la notte di San Lorenzo a Casa Cervi

Il 6 agosto, dalle 21 alle 22, una serata di letture per bambini (età consigliata: da 2 a 8 anni) nel grande Parco di Casa Cervi; l’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria. È il primo di quattro appuntamenti con letture a tema della rassegna “Fili d’erba… Intrecci di storie”, organizzata dalla Biblioteca il Mappamondo dell’Istituto Cervi insieme alle Biblioteche di Gattatico e Campegine.

Pochi giorni dopo il Festival Teatrale di Resistenza e la Pastasciutta Antifascista, Casa Cervi è pronta per un nuovo appuntamento, questa volta pensato per i più piccoli. Il 6 agosto 2020 dalle 21 alle 22, infatti, ci sarà la serata “Polvere di stelle. Aspettando la notte di San Lorenzo“, il primo di quattro appuntamenti di letture a tema della rassegna “Fili d’erba… intrecci di storie”, organizzata dalla Biblioteca “il Mappamondo” dell’Istituto Alcide Cervi in collaborazione con le Biblioteche di Gattatico e di Campegine. L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

A partire dalle 21, nell’aia e nel grande suggestivo Parco “ai Campirossi” si terranno alcune letture di libri per bambini (età consigliata: da 2 a 8 anni), che verranno divisi in piccoli gruppi, nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Così, sotto un cielo al tramonto fino al sorgere delle prime stelle, le lettrici volontarie delle Biblioteche racconteranno alcune belle storie recuperate dalle nostre biblioteche, per divertirsi e sognare tutti insieme tra fiabe e filastrocche. Naturalmente anche gli adulti saranno i benvenuti: potranno ascoltare insieme ai più piccoli perché, in fondo, non si finisce mai di essere un po’ bambini.

Per rendere più divertente e magica la serata e visto che i bimbi si siederanno sul prato, consigliamo a tutti (anche ai più grandi!) di portare uno zainetto di equipaggiamento. con plaid, borraccia, cuscino e torcia. In caso di maltempo, la serata si svolgerà al coperto. È necessario portare la mascherina.

Se il tema della prima serata saranno le stelle e la notte di San Lorenzo, i prossimi tre toccheranno altri argomenti: a settembre (data da definire) ci sarà “C’era una volta la vendemmia” e poi a ottobre “Le storie di autunno“, con fiabe e racconti sulla terza stagione dell’anno. Si conclude a dicembre, infine, con l’appuntamento “Aspettando Babbo Natale“, con alcune delle storie più belle di mostri della letteratura come Gianni Rodari e Charles Dickens.

6 agosto 2020 dalle ore 21 alle 22

“Polvere di stelle. Aspettando la notte di San Lorenzo”

Rassegna “Fili d’Erba… intrecci di Storie”

Parco di Casa Cervi

Via Fratelli Cervi 9, Gattatico (Reggio Emilia)

Letture consigliate a bambini da 2 a 8 anni.

Obbligatoria la presenza di un genitore, parente o tutore.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. INGRESSO GRATUITO

Per prenotarsi alla serata è necessario fornire nome, cognome, numero di partecipanti e propri contatti, chiamando o scrivendo a:

Biblioteca Campegine • Sonia 0522677906, biblioteca@comune.campegine.re.it

Biblioteca Gattatico • Maria Vittoria 0522678657, biblioteca@comune.gattatico.re.it

Biblioteca “il Mappamondo” • Morena 0522678356, morena.vannini@istitutocervi.it