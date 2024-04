Pomodoro, Coldiretti Parma: urgente sottoscrivere l’accordo per l’intesa sul prezzo

Coldiretti Parma sottolinea l’urgenza di sottoscrivere in tempi brevissimi l’accordo quadro per il prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia relativo alla campagna 2024 ; un accordo che salvaguardi la redditività delle aziende agricole con un prezzo adeguato e al di sopra dei costi di produzione.

La “ rottura” che si è creata al tavolo delle trattative fra la parte agricola e quella industriale e che sta pregiudicando in modo preoccupante la firma sull’ accordo quadro per il prezzo del pomodoro, rischia seriamente di compromettere le regole condivise dell’intera filiera – continua Coldiretti – creando un precedente pericoloso.

Esiste il concreto rischio che, nelle future contrattazioni, sempre più aziende agricole bypassino le organizzazioni di prodotto vanificando il ruolo stesso delle OP che devono concentrare l’offerta del prodotto, rafforzando il potere contrattuale collettivo degli agricoltori.

Purtroppo – sottolinea Coldiretti Parma – ancora una volta è mancata una seria programmazione produttiva, con un preciso controllo delle superfici seminate e delle quantità prodotte.

L’OI (Organizzazione Interprofessionale) del pomodoro da Industria del Nord Italia svolge sicuramente un ruolo importante all’interno della filiera, ma come chiediamo da tempo – continua Coldiretti – va rivisto il suo ruolo, implementando il suo operato sulla strada della costruzione di un vero ‘Distretto del Pomodoro’, con il potere di dettare regole che non vengano disattese e di coordinare le azioni delle parti ad esso aderenti; tutto ciò per una migliore collaborazione sulle azioni comuni, finalizzate ad organizzare, sostenere, promuovere e valorizzare l’intera filiera che produce e trasforma un prodotto di altissima qualità che costituisce una delle eccellenze alimentari della nostra regione.

Sicuramente per i prossimi anni – sottolinea Coldiretti – occorre orientare gli accordi verso contratti di filiera pluriennali con l’obiettivo di favorire la crescita di processi di organizzazione tra i differenti soggetti, garantendo competitività al comparto e assicurando un futuro sostenibile e duraturo a tutta la filiera.