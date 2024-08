Ponte dei Carrettieri: a breve ripristino impermeabilizzazione e rifacimento fondo stradale

Partiranno a breve i lavori di impermeabilizzazione e rifacimento del fondo stradale del ponte dei Carrettieri.

La riqualificazione del ponte dei Carrettieri rientra nella strategia dell’Amministrazione volta alla messa in sicurezza della viabilità cittadina con diversi interventi che sono in corso – approfittando del periodo estivo in cui la città si svuota – e che riguardano diverse strade e marciapiedi della città.

Per dare seguito all’intervento sono state programmate alcune modifiche alla viabilità. Dal 26/08/2024 al 31/08/2024, dalle 00:00 alle 24:00, è previsto il restringimento di carreggiata pari ad una corsia per volta e contestuale istituzione del senso unico di marcia, secondo la direzione di percorrenza della corsia libera alla circolazione e l’istituzione del divieto di transito pedonale su un margine per volta. Inoltre è contemplata l’istituzione del divieto di circolazione sulla pista ciclabile su piazzale Fiume – in prossimità di Ponte dei Carrettieri e in Strada Baganza – in prossimità di Ponte dei Carrettieri. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione delle linee trasporto pubblico interessate, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi alla cittadinanza.