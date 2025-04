Ponte Nord: al via gli interventi per la riqualificazione

Si concludono questa mattina le operazioni di ricollocazione delle persone che, nei mesi scorsi, avevano trovato un riparo temporaneo sul Ponte Nord. Queste attività, avviate da tempo, hanno registrato l’adesione della gran parte delle persone coinvolte, alle quali è stato assicurato un posto letto in una delle strutture gestite dal Comune o da Caritas.

Il Comune rimarca il suo impegno perché nessuno venga lasciato solo: i servizi sociali seguiranno ciascun caso per garantire un accompagnamento personalizzato in percorsi di inclusione e sostegno. Le attività realizzate includono, infatti, proposte per offrire alle persone nell’area un vero reinserimento nella società, fatto di possibili percorsi di vita, condizioni abitative dignitose e progetti di formazione-lavoro che consentano di contrastare i fenomeni di marginalità.

Questi percorsi di accompagnamento rappresentano un passaggio fondamentale in vista della pubblicazione, nelle prossime settimane, di un bando per il riutilizzo del Ponte Nord. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che vedrà l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione entro la fine dell’anno, con una conclusione prevista per il 2026. L’obiettivo è restituire alla città un’infrastruttura attualmente inutilizzata, trasformandola in un luogo di valore per la comunità.

“Si è svolto in un clima di piena tranquillità, questa mattina, il complesso intervento che ci ha permesso di accompagnare le persone che avevano trovato riparo al Ponte Nord verso soluzioni di accoglienza più dignitose, messe a disposizione dal Comune e dalla rete di solidarietà della nostra città” ha commentato il Sindaco Michele Guerra. “Sono state operazioni che hanno richiesto una preparazione lunga e complessa: per mesi il personale del Comune ha incontrato queste persone, spesso di notte, dialogando con loro e spiegando che c’era una possibilità per fidarsi. Ringrazio le Forze dell’Ordine e tutte le realtà che hanno reso possibile questo intervento, particolarmente delicato, e che in ogni fase hanno tenuto al centro le persone. Le operazioni di questa mattina erano necessarie per avviare il percorso di riqualificazione del Ponte Nord, affinché questa struttura possa trovare una vita e una funzione che fino ad ora sono mancate”.

“L’intervento realizzato è il frutto di un grande lavoro di squadra tra istituzioni, servizi sociali e le associazioni di volontariato, in particolar modo le unità di strada che con noi hanno collaborato per questo importante risultato. Affrontare il disagio abitativo non significa solo offrire un riparo, ma costruire percorsi concreti di inclusione e autonomia per le persone più fragili. Ogni storia ha bisogno di risposte su misura, di un supporto costante e di opportunità reali di reinserimento” commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali. “L’attenzione al sociale non è un’azione isolata, ma un impegno continuo che il Comune porta avanti quotidianamente, che deve coinvolgere tutti, affinché nessuno venga lasciato indietro. Voglio ringraziare in particolare il settore sociale del Comune, che ha saputo coordinare gli sforzi con professionalità e dedizione, garantendo a ciascuna persona coinvolta una soluzione concreta e dignitosa”

“Oggi si concretizza un intenso lavoro di squadra che ha impegnato il Comune per settimane, permettendoci di offrire un supporto concreto alle persone in situazioni di fragilità, garantendo loro dignità e sicurezza” ha dichiarato Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “È stato un percorso approfondito di conoscenza e ascolto, dedicato in particolare alle storie individuali, realizzato in stretta collaborazione con le associazioni impegnate nell’inclusione sociale e nel supporto alle fragilità. Fondamentale è stato anche il coordinamento con le Forze dell’Ordine, che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione dimostrate in una situazione tanto delicata quanto complessa”.

Il Comune di Parma ribadisce il proprio impegno per garantire un equilibrio tra le esigenze di decoro e sicurezza urbana e la tutela delle persone più fragili, attraverso azioni concrete di supporto e inclusione.