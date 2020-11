Ponte Nord, Alinovi: “Da guscio vuoto a ‘Ponte delle Acque'”

“Un autentico gioco di squadra che vede il Comune di Parma protagonista insieme a Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia Romagna e Autorità Distrettuale del Fiume Po ha portato ad un primo grande risultato che può trasformare un’eredità pesante in un’opportunità.”

Lo scrive l’assessore all’urbanistica Michele Alinovi sulla sua pagina Facebook.

“Un lavoro costante durato mesi si è consolidato ieri in un accordo che ha posto le basi per trasformare il Ponte Nord da guscio vuoto a “Ponte delle Acque”, sede di Autorità Distrettuale del Fiume Po e spazio museale del bacino idrografico padano.

Ringrazio Meuccio Berselli per l’ottima intesa sperimentata sul campo, fianco a fianco.

Ringrazio l’Assessore Irene Priolo per aver colto al volo la strategia messa in campo e l’opportunità che si presenta per il nostro territorio e per la Regione Emilia Romagna.

Ringrazio il Sottosegretario Roberto Morassut per aver accolto una richiesta corale del territorio è averla trasformata in opportunità nazionale.

Ringrazio il Senatore Maurizio Campari per aver sbloccato con il suo intervento una situazione incancrenita da anni.

Il primo passo è fatto e adesso la strada è spianata per concretizzare l’accordo.”