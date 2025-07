Ponte Nord: avviso pubblico per la valorizzazione e il riuso della struttura.

Avanza il percorso per la riqualificazione del Ponte Nord, attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico volto a raccogliere proposte per la valorizzazione e il riuso della struttura.

Con il contributo statale destinato all’intervento – pari a 6 milioni di euro complessivi – il Comune di Parma potrà quindi rendere disponibile il Ponte, mantenendo fermo il principio dell’interesse pubblico.

A supporto del bando, il Comune ha reso disponibile il documento progettuale elaborato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, che esplora cinque scenari di possibile utilizzo della struttura. Le proposte contenute nel documento, che vanno dalla creazione di un Museo delle Acque a un hub per servizi pubblici e attività scientifiche, dalla realizzazione di un giardino tecnologico a spazi per eventi e mercati, potranno costituire fonte di ispirazione per le proposte.

Il bando rimarrà aperto 60 giorni ed è indirizzato a operatori economici interessati a sviluppare progetti innovativi per il recupero, la valorizzazione e la gestione della struttura, anche con finalità private, imprenditoriali o commerciali, purché coerenti con l’interesse generale e il contesto urbano.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “La pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione del Ponte Nord mette il punto a una storia lunga, travagliata e triste della nostra città, che solo a partire dalla fine dello scorso mandato ha cominciato a muoversi nella direzione giusta. Per troppi anni il Ponte è stato testimone silenzioso di politiche sbagliate e a suo modo monito per una gestione più accorta della città.

Ora, grazie a un lavoro di sinergia politica vera e di cura amministrativa, si avvia a vivere, ad avere una funzione e a diventare finalmente un luogo di Parma di cui non vergognarsi più. È un momento importante, che ci dà soddisfazione e che sono certo incontrerà interesse e proposte”.

Le proposte saranno valutate sulla base della qualità progettuale, della solidità economica e della coerenza con le finalità dell’Amministrazione. Il percorso seguirà le procedure previste dalla legge, con l’obiettivo di arrivare nei prossimi mesi all’individuazione del soggetto con cui sviluppare il progetto esecutivo.

Il Ponte Nord si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, per trasformarsi da grave nodo irrisolto della città a risorsa urbana viva e partecipata.

Per maggiori info, link al bando: https://shorturl.at/OetYp