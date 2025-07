Ponte sul Po Colorno-Casalmaggiore: ultimi due sondaggi geotecnici, le operazioni in alveo

Sono iniziate le operazioni di completamento degli ultimi due sondaggi geotecnici necessari per concludere la progettazione del nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore.

Nell’alveo del Grande fiume, proprio in corrispondenza di una delle pile, è all’opera una chiatta che trasporta vari macchinari necessari per compiere la perforazione del terreno che consentirà di raccogliere i dati necessari.

“Come avevamo preannunciato nel corso del Consiglio Comunale di Casalmaggiore di inizio giugno – aggiornano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri – stiamo monitorando le fasi finali dei sondaggi geotecnici, quelli ormai fondamentali per concludere la progettazione in carico alla Provincia di Parma, per la quale servirà un mese di tempo dalla conclusione della raccolta dei dati, e consegnare poi il tutto all’Anas che procederà con la progettazione esecutiva del nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore”.

Gli ultimi due sondaggi mancanti sono quello in alveo, attualmente in corso, e quello su un isolotto, in partenza a breve. Si tratta dei punti più difficili da raggiungere rispetto a tutti gli altri, per i quali i lavori sono stati completati nei mesi scorsi e per i quali era stata costruita anche una pista in lastre d’acciaio per evitare che, nei mesi più piovosi, i mezzi rischiassero di sprofondare nel terreno durante le operazioni di perforazione che hanno raggiunto anche i 60 metri di profondità.

“L’impegno della Provincia è costante – concludono Fadda e Friggeri – per contenere al massimo le tempistiche ed arrivare, quanto prima, alla conclusione della progettazione del nuovo ponte. Continuiamo ad agire di concerto con tutti gli enti coinvolti: Anas, Aipo, Autorità di bacino e gestori della navigazione sul fiume”.