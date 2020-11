Ponte sulla Rigosa Nuova a Fontanelle: limite dei 30km all’ora e divieto ai mezzi oltre le 44 tonnellate

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da oggi, venerdì 20 novembre, sul ponte stradale sul canale Rigosa Nuova della strada provinciale n. 10 “di Cremona”, in prossimità di Fontanelle di Roccabianca, si viaggia con il limite di velocità a 30 Km/ora ed è sospeso il transito per i mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 44 tonnellate.



La misura si è resa necessaria dopo che sono emerse criticità a carico del ponte stradale nel corso dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio Viabilità e dall’approfondimento successivo dei professionisti esperti incaricati; i controlli sono stati effettuati nell’ambito del piano di monitoraggio di tutti i ponti presenti lungo le strade provinciali.

L’ordinanza avrà validità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la transitabilità delle strutture.