Ponte sullo Stirone a Scipione: superato il collaudo statico, riaperto a senso unico alternato

Esito positivo per le prove di collaudo statico che hanno riguardato il ponte di Scipione sul torrente Stirone al km 3+640 sulla provinciale 57 Salsediana nel comune di Salsomaggiore Terme, al confine con Alseno (Pc).

“Il cantiere è alle fasi conclusive – aggiornano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con delega alla Viabilità Daniele Friggeri -. Mancano alcune finiture, la realizzazione della segnaletica orizzontale e poi, nel corso della prossima settimana, potremo procedere con la definitiva apertura in entrambi i sensi di marcia”.

Il ponte – che al termine del collaudo è tornato ad essere percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo – è stato oggetto di un consistente intervento di messa in sicurezza a cura della ditta D’Addetta di Berceto (Parma) per un importo complessivo di 620mila euro: 260mila dal ministero delle Infrastrutture; 100mila dalla Provincia di Parma e 260mila dalla Provincia di Piacenza nell’ambito di un intervento che rientra nel Programma di messa in sicurezza dei ponti della Provincia di Parma come previsto dalla Legge 126 del 2020 Piano ponti finanziata dal Ministero.

L’intervento ha riguardato il consolidamento dell’impalcato e l’adeguamento delle barriere di sicurezza a bordo ponte.