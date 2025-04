Ponti di primavera: i Musei del Cibo aperti tutti i giorni dal 19 al 27 aprile

Saranno aperti, con orario continuato (10-18) tutti i giorni da sabato 19 aprile a domenica 27 aprile, sette dei nove Musei del Cibo della provincia di Parma: Culatello, Parmigiano Reggiano, Pasta, Pomodoro, Vino, Salame Felino e Prosciutto di Parma. Saranno invece tutti aperti i Musei per il 1° maggio.

Si può approfittare dell’opportunità offerta dalla “Musei del Cibo Card” per visitarli tutti al costo di 12 euro (invece di 5 euro a Museo). La tessera ha validità di un anno solare, la data di scadenza viene indicata sul lato anteriore del documento al momento della prima visita. La si può acquistare on-line sul sito internet o nelle biglietterie dei musei.

Dove assaggiare i prodotti celebrati ai Musei del Cibo? Per il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Salame Felino e il Vino dei Colli è possibile, terminata la visita nei rispettivi Musei, richiedere un assaggio di prodotto o una degustazione più strutturata tenuta da personale esperto.

A Polesine al Museo del Culatello (Antica Corte Pallavicina) è presente l’Hostaria, alla Corte di Giarola (Museo della Pasta e Museo del Pomodoro) c’è il ristorante della Corte con un menù creato ad hoc per assaggiare i prodotti della Food Valley.

Il lunedì di Pasqua al Museo del Vino di Sala Baganza alle 16 si terrà una divertente attività, della durata di un’ora e mezza circa, organizzata dalla Pro Loco per bambini dai 6 ai 12 anni. È una caccia al tesoro per trovare le uova colorate nascoste nel giardino farnesiano. La partecipazione è a pagamento e la prenotazione obbligatoria (info: museodelvino.salabaganza@gmail.com; tel. 0521 331342/43 – 366.1510152). In caso di maltempo c’è la possibilità di attività alternativa al Museo del Vino.

Il 25 e il 26 aprile, alle 16 il Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna, situato nell’antico caseificio dei principi Meli Lupi, propone in occasione della Fiera una visita guidata gratuita, al solo costo di ingresso al museo. Il nuovo percorso mostra, grazie alla realtà aumentata, la lavorazione per preparare il “Re dei Formaggi”, animando gli oggetti del museo. Il 27 aprile alle 11 e alle 15.30 si terrà invece “Bianco latte, giallo formaggio” un laboratorio di caseificazione per bambini (dai 6 ai 10 anni) in collaborazione con Archeovea, l’ingresso è libero senza necessità di prenotazione. La durata è di un’ora e mezza compresa la visita al museo.

www.museidelcibo.it