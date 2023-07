Incontro con l’Assessore Corsini sulla Pontremolese, Daffadà (PD): “Soddisfazione per l’apertura di una nuova fase”

L’Assessore Andrea Corsini ha incontrato i sindaci del territorio e la presidenza della Provincia sul tema della Pontremolese e ha illustrato i nuovi investimenti.

Il consigliere regionale del PD Matteo Daffadà ha commentato: “Grande soddisfazione, grazie alla Regione per un importante cambio di passo sulla linea Parma La Spezia. Più treni, 14 al giorno in un senso e nell’altro a cadenza regolare. A partire da dicembre 2023. Importanti le garanzie su puntualità e affidabilità dei mezzi che aprono una fase nuova.

Così come le coperture per il tratto Parma Vicofertile e la richiesta dei fondi per la progettazione del polo di Fornovo fondamentale per rendere la tratta appetibile e gli investimenti per il piano di fattibilità tecnica ed economica per la sicurezza della Galleria del Bastardo. Queste occasioni e la bella partecipazione dei sindaci in rappresentanza delle comunità del territorio dimostrano la volontà di scommettere sulla montagna e sulle connessioni indispensabili per chi sceglie di investire qui la propria vita”.