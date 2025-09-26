Porto abusivo di armi e irregolarità: tre interventi della Polizia nel cuore della città

Raffica di controlli della Polizia di Stato nel centro storico, con tre interventi che hanno portato a denunce e a un’espulsione. L’operazione, svolta nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, rientra nell’attività di contrasto ai reati predatori, allo spaccio e all’immigrazione irregolare nelle zone più sensibili della città.

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in via Muggia, dove hanno fermato un 26enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e droga. Addosso aveva una freccetta da lancio e un cacciavite: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e l’applicazione del foglio di via da Parma.

Poco dopo, un secondo controllo in piazza Ghiaia ha portato alla denuncia di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con delle forbici utilizzate per tentare di rubare merce in un supermercato.

Sempre in Ghiaia, un 24enne moldavo è stato fermato e portato in Questura: privo di regolare permesso di soggiorno e già indagato per possesso di documenti falsi, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.