Poste Italiane: parte il restyling dell’ufficio di Colorno pronto per la trasformazione “Polis”

L’ufficio postale di via Palmiro Togliatti 9, da venerdì 5 settembre, resterà chiuso nella sua sede per permettere la partenza dei lavori che lo trasformeranno in Casa dei Servizi Digitali in quanto rientrante nel progetto Polis di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

I lavori permetteranno una riqualificazione e implementazione della sede oltre all’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto.

I lavori riguarderanno tutta la sede dell’ufficio, con un ripristino della pavimentazione, tinteggiatura, nuova illuminazione, nuovi arredi interni con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti, percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione.

Durante tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Colorno la continuità di tutti i servizi attraverso un container installato nello stesso indirizzo dell’ufficio, sito in via Palmiro Togliatti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, sabato dalle 8:20 alle 12:35; Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto come la sostituzione della Carta Libretto e del Bancoposta Postepay o l’estinzione del Libretto con più di 600€ senza Carta Libretto.