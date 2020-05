Posti letto in terapia intensiva, Lega: “Solo 14 a Parma e Piacenza, ma sono le più colpite”

I consiglieri Rainieri e Occhi chiedono all’esecutivo regionale se non si ritenga “irragionevole” la suddivisione prevista dalla delibera del 20 aprile scorso

Il “Programma Covid-19 intensive care dell’Emilia-Romagna” approvato dalla Giunta con una delibera del 20 aprile scorso prevede la realizzazione entro il prossimo mese di giugno di sei interventi localizzati in ospedali della regione per aggiungere complessivi 146 posti letto per la cura di Covid-19. Ma i consiglieri della Lega Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi hanno presentato un’interrogazione per conoscere “i motivi per cui per le province di Parma e Piacenza, pur essendo le più colpite dall’epidemia, saranno realizzati solo 14 posti letto di terapia intensiva” e per sapere se non si ritenga “irragionevole che nell’area più colpita dall’epidemia siano realizzati meno del 10% dei nuovi posti letti di terapia intensiva previsti per affrontare l’emergenza”.

“Gli interventi- evidenziano i consiglieri – prevedono per il Policlinico di Modena 18 posti letto nell’Ospedale di Baggiovara e 30 nell’Ospedale sede Modena, 34 nell’Ospedale degli Infermi di Rimini, 14 nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 36 nell’Ospedale Maggiore di Bologna, 14 nell’Ospedale Maggiore di Parma”, anche se “l’Area vasta maggiormente colpita dall’epidemia, tra le 3 in cui è suddivisa l’Emilia-Romagna, è quella dell’Emilia Nord, nella quale sono presenti le due province con il maggior numero di decessi”.