Parma, viola più volte il divieto di dimora: arrestato

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso a seguito delle ripetute e accertate violazioni della misura del divieto di dimora a Parma e provincia.

In particolare, nella serata del 30 aprile, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Parma, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, transitando in viale Toschi ha proceduto al fermo di un soggetto per sottoporlo a un controllo.

Durante l’operazione, gli agenti hanno accertato che il soggetto era sottoposto a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in atto, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, e ne hanno dato esecuzione.

L’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora a Parma e provincia, precedentemente emessa a carico del soggetto, prevedeva la custodia cautelare in carcere, a seguito delle plurime violazioni di tale misura nel territorio comunale e provinciale.

Il trentenne, gravato da numerosi precedenti di polizia, non solo in materia di stupefacenti, ma anche per porto di armi e oggetti atti ad offendere, è stato condotto in Questura. Dopo gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente associato presso la locale casa circondariale.

Questura di Parma