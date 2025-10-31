Prc: “Fronte comune contro ogni rigurgito fascista”

Il Partito della Rifondazione Comunista esprime la più totale condanna per i gravissimi fatti avvenuti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma nella serata del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma.

Le immagini diffuse mostrano militanti di Gioventù Nazionale intonare canti delle camicie nere, inneggiare al Duce e glorificare lo squadrismo fascista. Non si tratta di una goliardata, né di un episodio isolato: è la manifestazione evidente e inequivocabile di un’ideologia che non è mai stata rinnegata dalle destre italiane.

Il fascismo non è un’opinione, è un crimine. Quanto accaduto a Parma è inaccettabile in una democrazia nata dalla Resistenza e fondata sui valori antifascisti sanciti dalla Costituzione repubblicana. Quelle camicie nere, quel manganello, quelle bombe che vengono inneggiati nei cori sono i simboli del terrore, della violenza e della dittatura che insanguinarono l’Italia e l’Europa.

Il commissariamento della federazione locale di Gioventù Nazionale è un provvedimento tardivo e insufficiente. Ci chiediamo: come è possibile che in pieno centro cittadino, in una sede di partito, si possano cantare impunemente inni fascisti? Dove erano i dirigenti locali e nazionali di Fratelli d’Italia?

Rifondazione Comunista sollecita la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere una posizione chiara e definitiva, condannando senza ambiguità questi episodi e dichiarandosi, una volta per tutte, antifascista. Il silenzio o le giustificazioni sarebbero complici.

Rifondazione Comunista rinnova l’appello a tutte le forze antifasciste, democratiche e progressiste della città e del Paese affinché si uniscano in un fronte comune contro ogni rigurgito fascista. Parma, città medaglia d’oro della Resistenza, non può e non deve tollerare il ritorno di queste vergognose manifestazioni.

Come già fatto in occasione della “tortellata” organizzata da Vannacci, ribadiamo: è tempo di fare fronte comune. L’antifascismo non può essere patrimonio di una sola forza politica, ma deve unire tutte le cittadine e i cittadini che credono nei valori della Costituzione e della libertà.

L’antifascismo è un valore irrinunciabile. La democrazia va difesa ogni giorno, insieme.

Partito della Rifondazione Comunista

Federazione di Parma