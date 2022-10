Pregiudicato per truffe commesse in provincia di Rovigo arrestato in strada Langhirano

Controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma con un arresto, una denuncia e diverse segnalazioni.

Era ricercato e si nascondeva sfruttando un documento falso. Ad essere arrestato è stato un cittadino rumeno di 40 anni che, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, effettuato in strada Langhirano, ha esibito un documento cercando di celare le proprie generalità. Dall’immediata verifica in banca dati sono emersi diversi “alias” nei confronti dell’uomo.

Condotto in caserma per accertare la reale identità, è stato scoperto l’escamotage della carta di identità riportante le generalità di un’altra persona, per eludere, da febbraio 2021, le attività di rintraccio per l’esecuzione di un ordine di esecuzione della pena della reclusione di diversi mesi, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia in quanto giudicato colpevole di alcune truffe commesse in Provincia di Rovigo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 40enne è stato associato alla casa circondariale di Parma.

Il denunciato per detenzione ai fini di spaccio è un 24enne parmigiano che nel corso di un controllo in Via Passo del Lagastrello, da parte dei motociclisti della Sezione Radiomobile, veniva trovato con quasi 25 grammi tra hashish e cocaina. Nei controlli dei parchi e nelle zone sensibili diverse persone sono state segnalate alla Prefettura di Parma quali assuntori di sostanza stupefacente.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma