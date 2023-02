Premiati a Sanremo Francesca Gambarini e Matteo Cambi del brand “Made in Parma” Intrepid

Nella settimana del Festival di Sanremo 2023, nella splendida cornice del Virgo Village Sanremo, si è svolta la seconda edizione del premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol”.

E tra i premiati ci sono stati anche Francesca Gambarini e Matteo Cambi del brand “Made in Parma” Intrepid.

I due sono stati premiati per le innovazioni nell’ambito della moda: la prima per aver messo in risalto il Made in Italy con il brand Intrepid, mentre il secondo per aver firmato la collezione e per aver dimostrato che con l’intraprendenza si può raggiungere qualsiasi risultato.

Il riconoscimento è stato assegnato alle personalità che, negli anni, hanno reso celebre il Festival di Sanremo e alle aziende che si sono contraddistinte per aver portato innovazione e creatività nell’ambito imprenditoriale.

Tanti gli ospiti ad aprire la kermesse, tra cui Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ma anche mostri sacri della musica e dello show business come Al Bano, Katia Ricciarelli, Massimo Boldi, Claudio Cecchetto, Aleandro Baldi, Annalisa Minetti e Valeria Marini, per citarne alcuni.

“Si tratta di un grandissimo risultato per noi. Lo consideriamo un punto di partenza per continuare a migliorare e crescere. Da poco è uscita la collezione primavera estate, contraddistinta da una grande attenzione alla qualità” commentano Gambarini e Cambi.