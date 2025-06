Premiati gli studenti in partenza per interculturale. Carrillo: “Saranno ambasciatori di Parma nel mondo”

Lo “Spazio ‘51” della Provincia di Parma ha ospitato la cerimonia di premiazione degli studenti in partenza da Parma e provincia per un periodo di studio all’estero con Intercultura.

L’iniziativa ha celebrato i giovani protagonisti di un’esperienza che li vedrà ambasciatori di apertura, curiosità e dialogo interculturale in vari paesi del mondo, tra i 65 della rete Afs Intercultura.

All’evento hanno preso parte Alicia Maria Carrillo Heredero, consigliera provinciale, il presidente dell’associazione Intercultura Parma, Simone Maverna, e la referente scambi estero Silvia Ferrari.

Numerosi anche i genitori presenti, in un clima di emozione condivisa reso ancora più intenso dalla vicinanza della chiusura dell’anno scolastico.

“Siamo molto soddisfatti del gruppo di studenti in partenza quest’anno – ha dichiarato Simone Maverna, presidente del Centro Locale di Intercultura Parma –. Sono ragazzi preparati, che hanno affrontato due weekend formativi intensi nel mese di maggio. In quei momenti si sono messi in gioco con grande entusiasmo, maturando gli strumenti necessari per vivere un’esperienza impegnativa come quella di un periodo scolastico all’estero. La loro motivazione ci dà grande fiducia”.

Durante la cerimonia, anche la consigliera provinciale Alicia Maria Carrillo Heredero ha voluto rivolgere un messaggio ai giovani in partenza: “Siamo molto orgogliosi di voi. Sarete ambasciatori della provincia di Parma nel mondo. Fate tesoro di questa esperienza: sarà importante non solo per voi, ma anche per le vostre comunità scolastiche e familiari al vostro ritorno. Il fatto che partiate è un’opportunità preziosa anche per il nostro territorio. Siete un gruppo coraggioso: non è scontato mettersi in gioco così a 16 anni. Divertitevi, vi aspettiamo a braccia aperte al vostro ritorno”.

Intercultura, da anni attiva nella promozione degli scambi internazionali – il Centro Locale di Parma ha festeggiato i suoi 30 anni di attività proprio lo scorso anno, mentre l’associazione nazionale celebra quest’anno il 70° anniversario – non solo accompagna ogni anno numerosi studenti italiani all’estero, ma coordina anche programmi di ospitalità sul territorio.

Durante l’anno scolastico in corso, Parma ha accolto quattro studenti internazionali – provenienti da Messico, Stati Uniti, Ucraina e Polonia – che hanno frequentato le scuole della città e della provincia, vivendo appieno l’esperienza della vita quotidiana e del sistema scolastico italiano.

Questa giornata ha rappresentato un momento di festa e di partenza, ma anche di riconoscimento del valore educativo e umano che i programmi Intercultura sanno offrire alle nuove generazioni.