Premio Anmic Parma 2025 a Rosaria Dall’Argine e all’Usd Real Sala Baganza

È stato consegnato a Rosaria Dall’Argine e alla squadra di calcio paralimpico dell’Usd Real Sala Baganza, ieri in un auditorium dell’Assistenza Pubblica strabordante di persone e di entusiasmo, il Premio Anmic Parma 2025, durante la tradizionale cerimonia annuale nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Si tratta della decima edizione del riconoscimento che la sezione di Parma dell’Anmic, l’ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, consegna a persone che si sono distinte per aver accresciuto in maniera significativa il valore culturale, sociale, civile della nostra comunità, grazie alle proprie azioni sul fronte dei diritti delle persone con disabilità e della loro inclusione.

I PREMIATI

Rosaria Dall’Argine: fondatrice, nel 2009, e presidente dell’associazione di volontariato “Liberi di Volare”, la cui missione è l’inclusione e la valorizzazione delle persone adulte con disabilità residenti nei comuni della Pedemontana Sociale. Sono attualmente attivati numerosi progetti, moderni e apprezzatissimi, che incontrano i desideri e le abilità dei vari partecipanti.

Squadra paralimpica Usd Real Sala Baganza: fondata nel 2019 da Claudio Guareschi, che permette a ragazze e ragazzi, sia con disabilità intellettiva sia motoria, di praticare sport anche a livello agonistico. Un esempio in integrazione e inclusione, faro per tutto il territorio pedemontano e non solo.

LE MOTIVAZIONI

Rosaria Dall’Argine

Dal 2009, anno di fondazione dell’associazione “Liberi di Volare” della quale è da sempre presidente, Rosaria Dall’Argine è l’instancabile promotrice di progetti in favore delle persone con disabilità del territorio della Pedemontana Sociale, quindi nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo. Da subito la presidente Dall’Argine ha voluto mettere a disposizione esperienza, visione e sensibilità da caregiver familiare per costruire percorsi strutturati e autorevoli che potessero migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità del territorio, valorizzandole e garantendo loro e ai familiari il diritto di scelta e di partecipazione attiva a ogni iniziativa. Il progetto Puzzle, realizzato in sinergia con Pedemontana Sociale, rappresenta, in particolare con i suoi laboratori e le domeniche insieme, un punto di riferimento irrinunciabile per decine di persone con disabilità e loro familiari.

Per la sua determinazione, per la sua sensibilità, per la sua lungimiranza e per la sua proverbiale, e mai soggetta a compromesso, scelta di stare dalla parte delle persone più fragili sempre e comunque, il Consiglio di Anmic Parma, con profonda stima e gratitudine, conferisce il premio Anmic 2025 a Rosaria Dall’Argine.

Squadra paralimpica Usd Real Sala Baganza

Ci sono vittorie che non si misurano con i gol segnati, ma con le barriere abbattute. Il progetto paralimpico del Real Sala Baganza rappresenta l’essenza più pura dello sport: unione, autonomia e gioia.

Tutto è iniziato con una promessa. La promessa di un uomo a un ragazzo, fatta durante una festa: “Vedrai, ti organizzerò una squadra”. Quella promessa, mantenuta con tenacia dal presidente Claudio Guareschi, oggi è diventata una splendida e contagiosa realtà, un modello per tutto il territorio, capace di integrare le persone indipendentemente dal genere e dalle abilità.

Vedere i ragazzi e le ragazze della squadra paralimpica allenarsi, giocare e impegnarsi sul campo da calcio è un messaggio potente: è la dimostrazione che quando le istituzioni, il terzo settore, i privati e le famiglie fanno gioco di squadra, quello che sembra impossibile diventa possibile.

Per averci dimostrato che lo sport, quello vero, non lascia indietro nessuno, per essere diventati un esempio vivente di come si costruisce una comunità accogliente e per aver alzato l’asticella della civiltà in ambito sportivo, con profonda stima e gratitudine, Anmic Parma assegna il Premio Anmic 2025 alla squadra di calcio paralimpico del Real Sala Baganza.

LE AUTORITÀ

Durante la cerimonia sono intervenuti Michele Guerra, sindaco di Parma; Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma; Massimo Fabi, assessore regionale alla Sanità, Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna; Maristella Galli, presidente della Pedemontana Sociale; Arnaldo Conforti, direttore di Csv Emilia-Centro Servizi Volontariato, Adriano Temporini, direttore generale della Pedemontana Sociale

I RICORDI

Anmic Parma ci ha tenuto a ricordare, con degli spazi dedicati durante la cerimonia, molto emozionanti, tre persone scomparse durante l’anno: il volontario Antenore Bertozzi, per una vita a disposizione dell’associazione, l’avvocato Luciano Petronio, per decenni consulente legale di Anmic per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, Matteo Dadomo, indimenticabile giovane associato protagonista di molti progetti. In particolare, per quest’ultimo è stato realizzato un video molto commovente. Inoltre, Erika Ferrari, ideatrice di “RaccontamInAzione”, un progetto che prevedere pellegrinaggi annuali aperto anche alle persone con disabilità, ha consegnato, insieme a Tudor Crisan, le credenziali del pellegrino a Rosaria e Giorgio, mamma e papà di Matteo.

ALBO D’ORO DEL PREMIO ANMIC PARMA

2016 – Giulia Ghiretti (sportiva)

2017 – Giancarlo Izzi (medico)

2018 – Gerardo Malangone (imprenditore)

2019 – Annalisa Dall’Asta (coordinatrice didattica) – Emilia Wanda Caronna (professoressa)

2020 – Emma Manghi (studentessa) – Franco Lori (scienziato)

2021 – Gianluca Molardi (ingegnere) – Danilo Amadei (docente)

2022 – Francesco Picucci-Antonio Ciuffreda (attivisti) – Carlo Capone (medico)

2023 – Sitting Volley Gioco Parma (squadra) – Fabio Romani (ristoratore)

2024 – Silvia Calcavecchia (digital creator) – Antonio Franceschetti (docente)

2025 – Rosaria Dall’Argine (presidente Liberi di Volare) – Calcio paralimpico Usd Real Sala Baganza