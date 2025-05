Premio Rotary Parma Est al miglior gruppo jazz

Nuova edizione della Borsa di Studio istituita dal Rotary Club Parma Est, destinata dal 2019 ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Lunedì 26 maggio 2025 alle 19.00, presso la sede Conservatorio, si terrà in forma concerto la finale del «Premio Rotary Parma Est – miglior gruppo jazz», aperta gratuitamente al pubblico. Nell’occasione si confronteranno tre ensemble formati da alcuni tra i migliori allievi delle Scuole di Musica Jazz del Conservatorio: primo gruppo formato da Miriam Abate (voce), Cecilia Preste (voce), Francesco Bertellini (chitarra), Alberto Conti (chitarra); secondo gruppo composto da Andrea Bezzi (chitarra), Giovanni Manzini (basso elettrico), Eugenio Lorelli (batteria); terzo gruppo formato da Anna Pelloni (voce), Riccardo Ottaviani (chitarra), Qi Zeyung (chitarra), Francesco Baldini (batteria).

I vincitori saranno sanciti da una giuria presieduta da Massimo Felici, direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, e composta da Mario Barbieri e Andrea Belli del Rotary Club Parma Est, Laura Avanzolini, docente di Canto Jazz, Vincenzo Mingiardi, docente di Chitarra Jazz, e Alberto Tacchini, docente di Pianoforte e Musica d’insieme Jazz.

La Borsa di Studio istituita dal Rotary Parma Est, giunta alla sua undicesima edizione, è rivolta ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma dal 2019 e, negli anni passati, è stata assegnata ai migliori allievi delle scuole di pianoforte, di violino, di composizione, di strumenti a fiato e al miglior gruppo pop/rock. L’iniziativa valorizza i principi ispiratori dell’appartenenza al Rotary con un’attenzione particolare per la comunità locale, in tutti i suoi aspetti, dagli ambiti culturali, a quelli sociali e culturali. In questo senso, con l’assegnazione delle borse di studio il Rotary offre a giovani talenti un aiuto per la loro crescita professionale e artistica. Un progetto concreto nel segno del motto che il Rotary “connette il mondo” ed è “capace di offrire opportunità”.

Al termine del concerto la giuria sancirà il miglior ensemble al quale sarà assegnata una Borsa di studio del valore di € 5.000,00 per specializzazione, crescita professionale e attività correlate, ovvero per acquisto e riparazione degli strumenti o per materiale didattico. A fine evento si terrà un rinfresco riservato ai soli soci del Rotary, ai musicisti e ai membri della giuria. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.