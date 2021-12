Alex Cousseau, Alessandro Barbaglia e Davide Morosinotto vincono la sesta edizione del premio dedicato ai giovani lettori. Annet Schaap è invece la vincitrice della prima edizione del Premio Miglior libro d’esordio.

Parma, 9 dicembre 2021 – Si è tenuta martedì 7 dicembre la cerimonia di proclamazione e consegna dei premi ai vincitori della sesta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Si aggiudica il primo premio per la categoria 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, Alex Cousseau con Murdo. Il libro dei sogni impossibili (L’ippocampo). Alessandro Barbaglia, invece, vince con Scacco matto tra le stelle (Mondadori) per la categoria 8+, rivolta alla fascia dagli 8 ai 10 anni. Infine, è Davide Morosinotto, con La più grande (Rizzoli), il vincitore per la categoria 11+, destinata a lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni.

Gli autori e i loro libri sono stati votati da giovanissimi lettori e lettrici provenienti da oltre 140 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e all’estero (Madrid, Monaco, Parigi, Vienna e Saint-Germain-en-Laye).

È stato inoltre consegnato il premio al miglior libro d’esordio ad Annet Schaap, autrice di Lucilla (La Nuova Frontiera Junior), tradotto da Anna Patrucco Becchi. Il riconoscimento è assegnato dal Comitato scientifico del premio (presieduto da Giovanni Solimine e composto da Laura Bellacicco, Angelo Piero Cappello, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Martino Negri ed Elena Pasoli).

I quattro vincitori hanno incontrato i giovani lettori oggi giovedì 9 dicembre a Parma.

Al Cinema Astra si è svolto l’incontro mattutino dedicato agli alunni delle scuole medie, erano presenti sei classi della scuola Don Cavalli, con il vincitore della categoria 11+, Davide Morosinotto, e la vincitrice per la categoria esordienti Annet Schaap.

Nel pomeriggio, invece, il vincitore della categoria 8+, Alessandro Barbaglia, ha incontrato gli alunni delle scuole elementari al teatro della scuola Anna Frank – erano presenti 6 classi della scuola Anna Frank – e Alex Cousseau, vincitore della categoria 6+, si è collegato all’incontro dalla Francia.

I due incontri con i vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi sono stati organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con il Centro per il libro e la lettura e Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli.

Sul canale YouTube “Città di Parma” saranno presto disponibili le registrazioni degli incontri, per consentire la visione anche a coloro che non hanno potuto partecipare all’iniziativa di assistere all’appuntamento con i vincitori.