Prende a sprangate le porte del Duomo e del Battistero: la Polizia Locale lo blocca e denuncia

Nella serata di venerdì intorno alle 19.30 mentre moltissime persone passeggiavano e sostavano in Piazza Duomo, all’improvviso una persona, armata di spranga, ha preso di mira i portali del Duomo e del Battistero ed ha iniziato a colpire le porte chiuse con movenze marziali.

Sono arrivate segnalazioni agli Agenti che hanno iniziato da subiti le indagini del caso e oggi alle ore 12.00, l’autore del danneggiamento C.M., è stato fermato nel Parco Ducale da una pattuglia del Polizia Locale ed è stato condotto nel Comando di Strada del Taglio per essere identificato e deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamenti. Il soggetto era già noto alla Polizia Locale in quanto qualche anno fa è stato arrestato dal personale perché sorpreso a spacciare vicino al Liceo ArtisticoToschi.

Sono in corso le indagini per comprendere le ragioni, se esistono, di questo ennesimo folle gesto nei confronti di due simboli “sacri” della nostra collettività.