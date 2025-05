Prende il via il Festival della Malvasia a Sala Baganza

Tutto pronto per la 29ª edizione del Festival della Malvasia, che sabato 17 e domenica 18 maggio animerà Sala Baganza con un weekend interamente dedicato alla Malvasia di Candia Aromatica, ai vini dei Colli di Parma e alle eccellenze del territorio.

Nel cuore delle Valli di Parma, oltre 20 cantine presenteranno le loro etichette in degustazione nella suggestiva cornice della Rocca Sanvitale. Riflettori puntati sul concorso per la Coséta d’Or, che premia la miglior Malvasia frizzante secca del territorio pedecollinare parmense, e sul debutto del nuovo riconoscimento Perlén’na d’Or, dedicato alla Malvasia spumante, sempre più apprezzata da pubblico e operatori.

Tra le realtà presenti, alcune tra le più rappresentative del panorama vitivinicolo locale:

Azienda Agricola Lamoretti, Cantine Cerdelli, Cantina Aldini, Cantine Moroni Zucchi, Azienda Agricola Salati Egidio, Antica Cantina Parmigiana, La Bandina Vini, Cantina Il Poggio, Vigna Cunial, Cantina Caslen’na, Azienda Agricola Palazzo, Amadei Vini, Azienda Agricola Scartazza – realtà storiche e giovani interpreti che raccontano, con le loro bottiglie, la ricchezza del territorio parmense.

Accanto al vino, un ricco programma tra degustazioni guidate, masterclass, visite culturali, spettacoli, food truck e intrattenimento per famiglie. Da non perdere la tradizionale Magnarocca nel giardino della Rocca Sanvitale (sabato sera, su prenotazione), le due Masterclass AIS dedicate alla Malvasia, e le degustazioni “Malvasie d’Intorno” a cura di Calicivivi.

Il Festival coinvolgerà tutto il paese di Sala Baganza, con negozi aperti, il popolare Trenino Tour alla scoperta dei Boschi di Carrega e della Villa di Maria Luigia, e l’accesso gratuito a Rocca Sanvitale e Museo del Vino per entrambe le giornate.

Festival della Malvasia

IL PROGRAMMA

Sabato 17 Maggio, il 29° Festival della Malvasia si aprirà alle 10:30 con l’inaugurazione ed il convegno “La Malvasia di Parma che fa sistema: Progetto Malvamici”.

Nel pomeriggio di sabato e domenica, alle ore 15:45, sono in programma le due Masterclass dedicate alla Malvasia a cura di AIS Parma e organizzate dalla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma (prenotazione consigliata).

Sabato alle 17:30 e domenica alle 17:00 si terrà invece “Malvasie d’Intorno”, una doppia degustazione raccontata delle diverse Malvasie Italiane, a cura di Matteo Pessina di Calicivivi.

Dopo il Malvaperitivo sui terzi, la serata di sabato 17 proporrà la tradizionale Magnarocca (ore 20:00), la cena con cucina parmigiana e vini dei colli di Parma organizzata dalla Pro Loco di Sala Baganza nel giardino interno della Rocca Sanvitale: la novità di quest’anno è la formula, non più in piedi ma seduti e con servizio al tavolo, per un massimo di 400 persone (prenotazione consigliata).

Dalle 21:00 alle 23:00, invece, in occasione della Notte Internazionale dei Musei, sarà possibile vivere un’esperienza speciale al Museo del Vino ospitato all’interno della Rocca Sanvitale, con ingresso, visita guidata e degustazione gratuita.

La giornata di domenica 18 Maggio si aprirà alle 8:30 con l’inizio della gara di golf al Circolo La Rocca di Sala Baganza, e la Passeggiata della Malvasia alla scoperta dei Colli Salesi.

Dalle 10:00 si insedieranno le giurie dei premi Coséta d’Or e Perlén’na, mentre dalle 11:00 i visitatori potranno indossare a loro volta i panni dei giudici, e degustare le Malvasie in concorso per il tradizionale premio popolare, la Coséta di Legno.

Al termine del Malvaperitivo sui terzi, dalle 18:30 le premiazioni delle migliori Malvasie concluderanno la 29.ma edizione del Festival.

Nel corso di entrambe le giornate sarà aperta l’area dedicata ai giochi per bambini, mentre i ristoratori locali e i food truck parmigiani porteranno le proprie specialità nel giardino della Rocca Sanvitale.

Il programma completo è disponibile su festivaldellamalvasia.it.