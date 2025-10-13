13 Ottobre 2025: 15:03

13 Ottobre 2025: 15:03

Prende servizio Varno Maccari, il nuovo comandante della Polizia Locale di Parma

di Tatiana Cogo

È ufficialmente iniziato oggi il servizio del nuovo comandante della Polizia Locale di Parma, Varno Maccari.

Questa mattina, il sindaco Michele Guerra, con il vicesindaco Lorenzo Lavagetto e l’assessore alla Legalità Francesco De Vanna hanno fatto visita al comandante, nella sede di strada del Taglio, per dargli il benvenuto e augurargli buon lavoro. Durante l’incontro, le autorità hanno sottolineato l’importanza del ruolo della Polizia Locale nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Con la nomina di Maccari, l’amministrazione punta a rafforzare ulteriormente l’efficienza e la presenza sul territorio della Polizia Locale, in un contesto in cui il presidio urbano e la sicurezza dei cittadini rimangono tra le priorità.

