Presa banda specializzata nel rubare il Tonno in scatola Rio Mare: c’è anche una ragazza di Parma

Apparentemente sembravano delle normali famiglie che entravano nei supermercati per fare la spesa, ma di fatto, come ampiamente documentato dai filmati delle telecamere dei supermercati della Val d’Enza, erano dei ladri particolarmente interessati a un solo prodotto: scatole di tonno esclusivamente Rio Mare che razziavano in maniera seriale e con un modus operandi standard.

Ben 384 scatolette rubate al supermercato ECU di San Polo d’Enza, 240 dal SIGMA dello stesso paese, 180 dall’ECU di Montecchio Emilia e 280 dl SIGMA di Bibbiano.

Oltre 1000 scatolette di tonno Rio Mare per un valore complessivo di circa 1.500 euro venivano sottratte grazie al nascondiglio ricavato nella carrozzina del neonato che uno dei ladri spingeva durante la “spesa” che i 4 facevano nei supermercati.

Peccato però che i trasferisti del saccheggio di tonno non hanno fatto i conti con i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza le cui indagini hanno portato all’individuazione dei responsabili.

Con l’accusa di furto aggravato e continuato i militari di San Polo d’Enza hanno infatti denunciato alla Procura reggiana 4 cittadini rumeni: due uomini di 27 e 25 anni e una donna 46enne tutti del milanese insieme a una connazionale 23enne residente a Parma.