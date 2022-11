Presentata al Teatro Magnani di Fidenza la settima edizione di Mangiamusica

È stata presentata con una conferenza stampa organizzata sul palco del Teatro “G. Magnani” di Fidenza la settima edizione di Mangiamusica, rassegna di incontri con i grandi protagonisti della musica, del teatro e, più in generale, della cultura pop. Sempre live, rigorosamente, insieme ai grandi maestri del food fidentino. Un cartellone di appuntamenti imperdibile e completamente gratuito, per permettere a tutti di vivere questa esperienza di “note pop e cibo rock”.

OPENING IL 12 NOVEMBRE CON VIOLANTE PLACIDO

Si parte il 12 novembre inaugura la rassegna Violante Placido, attrice cinematografica ma anche bravissima musicista con all’attivo due album firmati Viola e un nuovo singolo, Tu stai bene con me, lanciato lo scorso luglio.

A seguire, sabato 19 novembre, gli Oliver Onions con “Future Memorabilia” che ripercorre i 50 anni di carriera dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis autori di decine di colonne sonore di successo (da Dune Buggy a Sandokan). Sabato 26 novembre sarà la volta di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, che racconterà 37 anni passati sul palco tra brani epocali e tour memorabili. Incontro aperto dalla preziosa musica dei Màdrega.

L’appuntamento “extra” – altro grande evento di questa edizione – è con Davide Van De Sfroos che il 2 dicembre farà tappa a Fidenza con il suo “Maader de Autünn TOUR”. Si tratta dell’unico appuntamento emiliano per i fan del cantautore lombardo i cui concerti sono già sold out ovunque. Sabato 3 dicembre tocca a Tullio Solenghi, grande mattatore della tv e del teatro, che nel 40° anniversario della fondazione del Trio ci sorprenderà raccontando aspetti inediti della sua vita artistica.

Si chiude il 10 dicembre con Rossana Casale in concerto con la sua storica band. Un evento musicale in piena regola nato dalla passione per Joni Mitchell e dalla pubblicazione del nuovo album “Joni” ispirato dalla cantautrice canadese.

I GRANDI MAESTRI DEL GUSTO FIDENTINO

Come da tradizione ogni artista di Mangiamusica sarà “abbinato” ai migliori prodotti del Made in Borgo grazie alla collaborazione con artigiani e aziende del territorio: Gian Luca Cavi di Magritte – Gelati al Cubo, Fabio Serventi del Caseificio Sociale Coduro, lo chef Dimitri Harding del Ristorante La Valle, il sodalizio Le Colline di Fidenza, composto da Fabio Pederzani dell’Azienda Agricola Pederzani (farine), Alberto e Angelo Gallicani della Cantina Le Antighe (vini), l’apicoltore Davide Sampaolo dell’Azienda 2be(es) e da Giuliano Persegona del Caseificio bio Persegona (formaggi).

INFO

Tutti gli appuntamenti di Mangiamusica sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni: telefonare allo 3459374728 oppure scrivere all’indirizzo mail teatromagnani@ater.emr.it.

IL SINDACO: “AVANTI CON LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE”

Il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari: “La nostra amministrazione crede in questa rassegna che da sette anni raccoglie consensi e applausi. Si tratta di un format innovativo che non ha eguali in Italia. I fidentini apprezzano Mangiamusica per la qualità della proposta e per il clima di grande familiarità che si crea tra palco e platea. Posso dire che è una delle nostre eccellenze e che intendiamo sostenere ancora questo appuntamento. Ecco perché, da questa edizione, abbiamo voluto per Mangiamusica una programmazione con respiro triennale”.

“Dal 2016, con Mangiamusica – Note pop, Cibo rock, abbiamo legato il nome di Fidenza al binomio cibo e musica – spiega l’ideatore e direttore artistico Gianluigi Negri – per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica. Fin da subito è stato un grande successo, crescente di stagione in stagione. Sono soddisfatto dei risultati raccolti finora e sono certo che l’edizione 2022 non deluderà le aspettative”.

È d’accordo l’assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi che dice: “Ad ogni edizione di Mangiamusica la sensazione s’accentua: con la sua creatura Gianlugi Negri ha letto e legge la storia della musica e non solo. Negri sceglie come strategia il dialogo e mette in scena una famiglia di artisti attenti tanto alle inquietudini quanto ai sussulti della contemporaneità. Le emozioni dei protagonisti si accentuano con il percorso gastronomico che sa sempre essere sorprendente”.



Da segnalare la presenza alla conferenza stampa di lancio di Alberto Gallicani (cantina Le Antighe), Gilberto Pederzani (Pederzani Farine) e di Loredana Alinovi (responsabile Conad di Fidenza, uno degli sponsor dell’evento).