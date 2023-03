Presentata in Comune la trentesima edizione delle Uova di Pasqua AIL

Quest’anno ricorre la trentesima edizione delle Uova di Pasqua AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), evento sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che ogni anno, a livello nazionale, consente di sostenere oltre 140 studi scientifici, di finanziare borse studio per giovani ricercatori e offrire supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia.

Anche AIL Parma, in prima linea da ventotto anni nella lotta a leucemie, linfomi, mieloma, aderisce con un fitto calendario di banchetti in città e provincia, nei giorni 24, 25, 26 marzo e 1, 2 aprile.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Parma ed è stata presentata questa mattina dall’Assessora alla Partecipazione e Associazionismo del Comune di Parma, Daria Jacopozzi, da Vittorio Rizzoli, Presidente AIL Parma, da Francesca Fochi, Responsabile comunicazione AIL, e dal Professor Nicola Giuliani, Ematologo.

La partecipazione dei cittadini a questa manifestazione è di grande importanza per AIL Parma perché consente all’Associazione di raccogliere fondi preziosi per sostenere il lavoro di ricerca scientifica svolto presso il Laboratorio di Ematologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Permette inoltre di finanziare i servizi dedicati ai pazienti come l’Assistenza domiciliare ematologica (Emocasa), il servizio di Sostegno Psicologico dedicato a degenti dell’Ematologia e CTMO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e di sostenere i costi di acquisto e gestione della CASA AIL, che ospita i pazienti e i loro familiari proveniente da altre città.

Ogni uovo, contribuisce a tutto questo, ma soprattutto è grazie a manifestazioni come questa se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia.

Ecco dove trovare le Uova in città:

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati a partire 22 marzo fino al 4 aprile (tutte le mattine dalle 9 alle 13 tranne le domeniche e sabato 1 aprile);

Mercato contadino P.le Lubiana mercoledì22 e mercoledì 29 marzo;

Mercato contadino Via Imbriani sabato 25 marzo e sabato 1 aprile;

Piazzale Rondani 3/B martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 marzo e lunedì 3, martedì 4 aprile (10-13.00 e 14.30/18.20, solo 31 marzo orario continuato 10-18.20);

Via Mazzini (presso civico 6) venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo e sabato 1, domenica 2 aprile tutto il giorno (per orari precisi consultare la ns pagina Facebook);

Piazzale della Steccata venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo e sabato 1, domenica 2 aprile tutto il giorno (per orari precisi consultare la ns pagina Facebook);

Via Emilia Est – La Galleria venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo e sabato 1 aprile tutto il giorno (per orari precisi consultare la ns pagina Facebook);

Ospedale Via Gramsci venerdì 24 e venerdì 31 marzo (dalle ore 10 alle ore 14);

Eurosia venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo (dalle ore 10,30 alle ore 18);

Euro Torri domenica26 marzo (dalle ore 10 alle ore 18);

Centro Torri venerdì 24, sabato 25, domenica 26 marzo e sabato 1, domenica 2 aprile (dalle ore 10,30 alle ore 18);

Esselunga di Via Emilia Ovest sabato 25 (dalle ore 10 alle ore 18).

Basilicanova 26-marzo c/o Chiesa San Giovanni Battista -Via Garibaldi 42

Berceto 25 e 26 marzo Piazza S. Moderanno

Borgotaro 24, 25 e 26 mar + 1 e 2 aprile Via Nazionale (di fronte Bar Centrale) -Ore 10/18

Busseto 26 e 28 marzo: 26/3 Piazza Verdi – 28/3 Piazza Verdi 88 (mercato settimanale)

Collecchio 24 marzo Parcheggio tra Viale Saragat e Viale Pertini (mercato settimanale)

Colorno 24 marzo Piazza Garibaldi (mercato settimanale)

Felino 25 marzo Piazza Miodini angolo Via Verdi (mercato settimanale)

Fidenza 25 e 26 marzo: 25/3 Largo Battisti h.8,30/13,00 (mercato) – 26/3 Piazza Garibaldi 9,00/19,00

Langhirano 25 marzo Piazza Ferrari

Medesano 25 e 26 marzo Piazza Marconi ore 8,30 / 12,30

Medesano – Felegara – Varano Marchesi 26 marzo Chiese Parrocchiali

Monticelli 25 e 26 marzo Via Matteotti – Sotto i portici, vicino alla Farmacia

Roccabianca 2 aprile c/o la Chiesa – Piazza Garibaldi

Sala Baganza 28 marzo Via Garibaldi 2 – (mercato settimanale)

Salsomaggiore Data da definire Piazza Libertà (davanti al Comune) dalle 9.00 alle 14.00

San Polo Di Torrile 25 marzo presso Migross Market, Strada Provinciale 343 Asolana, 72

San Secondo 25 e 26 marzo Piazza Garibaldi (sabato) – Via Garibaldi 34-36 (domenica)

Sant’ilario 25 marzo Via Roma angolo via Podgora (mercato settimanale)

Gattatico – Nocetolo – Praticello – Taneto 26 marzo Davanti alle Chiese

Scandiano 26 marzo e 1-2 aprile Piazza 1° maggio

Scurano 25 marzo Piazza Mercato (in caso di necessità al coperto sotto i portici)

Soragna 26 marzo Via Garibaldi, sotto i portici tra Ottica e cartoleria

Sorbolo 26 marzo Chiesa SS. Faustino e Giovita

Tizzano 2 aprile Piazza Roma (dalle ore 7,30 alle ore 13,00)

Traversetolo 2 aprile Piazza Vittorio Veneto, 30 (mercato settimanale)

Varsi Data da definire