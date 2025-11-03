Presentata la 47esima edizione del Premio Internazionale Sport civiltà

Questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale, è stata presentata la 47^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, che si svolgerà lunedì 10 novembre alle 16:30 al Teatro Regio.

Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco di Parma Michele Guerra, il Presidente di UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport Andrea Barella, il Vice Presidente di Fondazione Monteparma Angelo Vibi, Alberto Scotti Past President Unione UNVS Nazionale, il Direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e il regista Marco Caronna.

“Il Premio Sport Civiltà, giunto quest’anno alla 47^ edizione, è uno degli appuntamenti più significativi del calendario cittadino, non solo sportivo. È diventato patrimonio culturale di Parma, capace di raccontare storie che parlano di impegno e disciplina” ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra. “Le tante narrazioni che si sono susseguite nel tempo, grazie a questo premio, sono entrate a far parte del modo in cui la città vive e interpreta lo sport, trasformandosi in patrimonio condiviso della comunità. Non a caso celebriamo questa premio nei luoghi simbolo della nostra città, il Consiglio Comunale e il Teatro Regio, a testimonianza del valore che questa iniziativa ha saputo costruire nel tempo grazie all’impegno costante dei Veterani dello Sport.”

Durante l’evento al Teatro Regio, si avvicenderanno sul palco grandi protagonisti dello sport internazionale, atleti e atlete che si sono distinti durante l’annata, dirigenti e giornalisti uniti dal denominatore comune dell’etica e del senso civico.

La Giuria, presieduta da Carlo Magri, ha contribuito anche quest’anno alla definizione dei nomi dei premiati, scegliendo figure di grande spessore umano e sportivo. A condurre, dal palco del Regio, sanno Massimo De Luca e Maddalena Ferroni, con la regia di Marco Caronna.

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente dell’UNVS Parma Andrea Barella ha annunciato i nomi dei premiati dell’edizione 2025 del Premio Sport Civiltà: Valentina Greggio per il Premio ambasciatori dello Sport, Giacinto Facchetti per il Premio alla Memoria, Martina Caironi per il Premio atleti disabili e paralimpici, Eraldo Pecci per il Premio benemerenze sportive, Julio Velasco per il Premio una vita per lo sport, Pier Bergonzi per il Premio stampa e Parmaclima baseball per il Premio Ercole Negri.

Per partecipare all’evento, la prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotare al numero 0521.776573 (Segreteria UNVS) oppure inviando una mail all’indirizzo: segreteria@unvsparma.it

L’ingresso al Teatro Regio è libero fino ad esaurimento posti.