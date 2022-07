Presentata la maglia ufficiale della 24° Reale Mutua Parma Mezza Maratona 2022

Ancora una volta un inno alla città, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Una maglia bicolor a firma Erreà Sport: con il fronte blu Parma e il retro fucsia fluo, con cuciture gialle. Da qui traspare tutta la grinta dello sportivo. Così Cus Parma e Agenzia Coscelli Fornaciari e Corniali svelano la “divisa ufficiale” della Reale Mutua Parma Mezza Maratona, giunta alla 24esima edizione, che andrà in scena sabato 10 e domenica 11 settembre.

“Crediamo si tratti di un altro tassello essenziale per regalare alla città un’edizione speciale. Ancor più innovativa e che racchiuda lo spirito dei runner: capaci di colorare la città, ognuno col proprio ritmo e la propria motivazione per rendere quest’esperienza indimenticabile – commenta Michele Ventura, al timone del Centro Universitario Sportivo -. Oltre all’Agenzia Coscelli Fornaciari e Corniali, ringraziamo Erreà Sport, sponsor tecnico e tutti i partner al nostro fianco per garantire il successo dell’iniziativa”.“Quest’anno la comunicazione della Parma Mezza Maratona subirà una svolta innovativa – aggiungono Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali -. Noi di CFC Coscelli Fornaciari e Corniali sosteniamo la nostra città e lo spirito di quest’evento, per questo motivo riteniamo che la nuova maglia e il nuovo claim dell’evento “Dont’t Think, Run!” siano il volto perfetto per questa edizione piena di energia. I runner coloreranno le strade di Parma rendendo anche quest’anno la corsa un’esperienza fantastica.”

“Siamo molto orgogliosi di essere partner tecnico di quello che continua ad essere uno degli eventi sportivi più importanti della città, ormai divenuto un evento irrinunciabile per tanti cittadini e runner provenienti da tutta Italia – ha dichiarato Roberto Gandolfi, Vice Presidente di Erreà Sport S.p.a – Abbiamo, inoltre, voluto dare un fondamentale sostegno per la Kids che farà divertire tanti bambini e le loro famiglie. Lo sport per noi deve sempre incarnare valori positivi, sia per chi lo pratica che per chi lo segue perché serve anche a far riscoprire il piacere di stare insieme.”

LE CARATTERISTICHE DELLA MAGLIA – Prodotte come di consueto nella versione maschile e femminile, quest’anno si presentano in un accattivante bicolor: blu e fucsia fluo. Girocollo e dalla vestibilità semiaderente, le nuove t-shirt sono specificatamente studiate e prodotte per il mondo running. In particolare il tessuto tecnico dalla trama microforata, morbido e confortevole sulla pelle, risulta ideale per l’eccezionale traspirabilità e ventilazione che è in grado di garantire. Leggero e vellutato mantiene la pelle sempre fresca e asciutta favorendo la fuoriuscita del calore corporeo e l’evaporazione del sudore assicurando benessere e alte prestazioni durante l’attività sportiva. La nuova divisa della Parma Mezza Maratona, come tutti i capi Erreà Sport, è come sempre certificata Oeko-Tex Standard 100 by Oeko-Tex, un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti garantendo sicurezza e qualità.