Presentata la mostra: “Cento anni dell’Aeronautica Militare. In volo verso il futuro”

Dal 2 al 17 settembre 2023 il Palazzo del Governatore ospiterà la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare. In volo verso il futuro”, organizzata dall’Aeronautica Militare nell’ambito delle celebrazioni per il suo centenario, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, con il patrocinio della Provincia di Parma. La mostra è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Comando Rete POL da Vito Casano, Comandante Rete P.O.L.; da Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco con delega alla Cultura e Turismo del Comune di Parma e Claudio Bernardini, Presidente Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Parma. E’ intervenuto anche Donato Carlucci presidente di Assoarma Parma.

“La mostra – ha spiegato Vito Casano, Comandante Rete P.O.L – sarà l’occasione per ripercorrere la storia dell’Aeronautica, i suoi momenti salienti, l’evoluzione dell’industria aeronautica. I 100 anni – ha precisato – non sono un traguardo me un’occasione per guardare al futuro che ci vedrà protagonisti non solo nel cielo ma anche nello spazio. La missione dell’Aeronautica è quella di servire il Paese e la collettività, sempre e comunque”. Il comandante ha fatto riferimento anche alla storia della Comando Rete POL, attivo a Parma da 64 anni. “La mostra – ha rimarcato – sarà inaugurata ufficialmente ad invito venerdì 1 settembre al Palazzo del Governatore. Sarà visitabile, gratuitamente dal 2 al 17 grazie alla sinergia di azione messa in campo tra Aeronautica e Comune di Parma che ha accolto con slancio la proposta di allestirla nello spazio espositivo più prestigioso della città”.

Il Vicesindaco con delega alla Cultura, Lorenzo Lavagetto, ha dichiarato: “Si tratta di un progetto espositivo prestigioso che rinsalda i rapporti tra la città e l’Aeronautica, la sua storia, l’evoluzione e l’impegno messo in campo. Un’opportunità, quindi, per ripercorre ed apprezzare una storia illustre, quella dell’Aeronautica, in occasione del suo centesimo compleanno. Essa costituisce un bell’esempio di collaborazione e partenariato tra Aeronautica e Comune a beneficio della città”.

Claudio Bernardini, Presidente Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Parma, ha parlato dell’impegno dell’associazione per dare seguito ad un progetto, quello della mostra, di assoluto rilievo per la città. “Si tratta di una mostra itinerante – ha ricordato – che solo poche città in Italia ospiteranno. E’ partita da Roma, allestita negli spazi dell’Altare della Patria, è approdata a Palazzo Vecchio a Firenze, attualmente si trova alla Reggia di Caserta per poi giungere a Pama”.

Finalità dell’esposizione, visitabile ad ingresso libero e gratuito, è quella di avvicinare la Forza Armata, la sua storia e i suoi valori al territorio e ai cittadini illustrando, attraverso un percorso grafico, il suo primo secolo di vita.

La mostra ripercorre i 100 anni della storia dell’Aeronautica mettendo in luce il percorso dell’Arma Azzurra dalla sua fondazione ai giorni nostri, proiettando il visitatore verso il futuro.

Il racconto si snoda tra pannelli tematici e tavole grafiche, modellini di velivoli e un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti, attraverso cui vengono descritti i fatti più significativi di questi cento anni di storia, dalle visioni dei primi teorici del potere aereo alla trasformazione tecnologica aeronautica, dall’evoluzione scientifica al progressivo ampliamento delle capacità operative.

Per approfondire alcuni dei temi dell’esposizione sarà possibile partecipare a quattro conferenze collaterali alla mostra, ad ingresso libero e gratuito, presso l’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore.

Info mostra

“Cento anni dell’Aeronautica Militare. In volo verso il futuro”

Palazzo del Governatore – Parma

2 – 17 settembre 2023

Aperta da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Lunedì chiusa

Ingresso gratuito

CALENDARIO APPUNTAMENTI COLLATERALI

Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti disponibili

Venerdì 1° settembre, ore 17, Palazzo del Governatore, vernissage mostra (su invito):

Venerdì 1° settembre, ore 18 / 18.30, Portici del Grano, esibizione Fanfara del Comando 1^ Regione Aerea Milano.

Giovedì 7 settembre, ore 17

Auditorium “Carlo Mattioli” Palazzo del Governatore

PINO VALENTI, UN PARMIGIANO CHE AMAVA VOLARE

Conferenza a cura di Carlo Migliavacca

Venerdì 8 settembre, ore 17

Auditorium “Carlo Mattioli” Palazzo del Governatore

NEI CIELI PARMENSI, IL VOLO E GLI AVIATORI

Conferenza a cura del presidente A.A.A. sez. Fidenza Col. Alberto Bianchi

Giovedì 14 settembre, ore 17

Auditorium “Carlo Mattioli” Palazzo del Governatore

IL VOLO NEI CIELI DELLA PACE CON L’ARMA AZZURRA

Conferenza a cura del Comm. Pino Agnetti

Venerdì 15 settembre, ore 17

Auditorium “Carlo Mattioli” Palazzo del Governatore

LE NUOVE FRONTIERE DELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE E IL RUOLO DELL’ITALIA

Conferenza a cura dell’ing. Walter Cugno di Thales Alenia Space