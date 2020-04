Presentata la nuova autoambulanza dell’Assistenza Pubblica di Fidenza

Una nuova ambulanza andrà ad arricchire il parco mezzi e la presenza sul territorio dell’Assistenza Pubblica Fidenza, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria è in prima linea per sostenere ed aiutare la nostra Comunità.

Il nuovo automezzo è stato presentato sabato 25 aprile ed è stato realizzato su Fiat Ducato da Orion Veicoli Speciali; è inoltre equipaggiato con le più moderne tecnologie per offrire alla popolazione un servizio sempre più qualificato. In particolare sarà dotato di una nuova barella a cinque livelli prodotta da Spencer Italia S.r.l. di Sala Baganza, in grado di coniugare il massimo comfort per il paziente con la necessaria ergonomicità per i soccorritori.

“L’evento – spiega Alessandro Dondi, presidente Assistenza Pubblica Fidenza – è stato seguito in diretta Facebook per poterlo condividere con tutti i nostri volontari che in questo momento sono a casa e con i cittadini, i professionisti e le aziende che ci sostengono e che da quando è iniziata questa emergenza non hanno mancato ogni giorno di darci il proprio appoggio.

Sebbene le restrizioni in vigore non ci permettano di organizzare un evento aperto a tutti come abitualmente avveniva in passato in queste circostanze, abbiamo ugualmente ritenuto di utilizzare la tecnologia a disposizione per condividere con tutta la cittadinanza questo momento. L’inaugurazione di una nuova ambulanza è il segno tangibile di una Associazione che non si ferma, che nonostante l’emergenza in atto continua a pensare al domani in modo deciso e determinato. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale e i volontari che da due mesi a questa parte stanno operando senza risparmiarsi per consentirci di rispondere a tutte le richieste di soccorso e trasporto dettate dall’emergenza covid-19 e che in queste settimane, chi in presenza e chi da remoto a casa, mi hanno affiancato con professionalità e dedizione nel difficile compito di portare avanti la gestione dell’Associazione. Non è stato facile affrontare una simile tempesta, ma l’averla affrontata addirittura raddoppiando i mezzi a disposizione e l’essere riusciti in questo contesto a mettere in servizio un nuovo automezzo sono la dimostrazione dello splendido spirito di squadra che anima questa Associazione”.

“L’Assistenza Pubblica di Fidenza – aggiunge il sindaco di Fidenza Andrea Massari – è stata parte integrante di quella macchina dei soccorsi a cui dobbiamo la positiva gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A ognuno dei volontari va il ringraziamento della nostra Comunità che mai come in questi due mesi ha potuto apprezzare la determinazione, il coraggio e l’abnegazione con cui hanno deciso di rischiare in prima persona per essere d’aiuto a tutti noi. Un rischio non teorico ma reale, che per qualcuno di loro è costato anche la vita. Ai familiari di questi nostri eroi va l’abbraccio e la vicinanza di tutta Fidenza”.

Lo straordinario impegno dei volontari e del personale della Pubblica Assistenza di Fidenza dal 1° marzo ad oggi ha reso possibile l’effettuazione di ben 429 servizi di emergenza urgenza, di cui 179 con mezzo dedicato Covid, per un totale di 12205 Km percorsi, mentre 286 sono stati i servizi ordinari, per un totale di 4700 Km percorsi.

In tutto dunque 715 i servizi e 16905 Km percorsi, cui vanno aggiunti i servizi per la Guardia Medica e 1296 ore continuative di presidio del centralino e del servizio di telesoccorso amico.