Presentata la nuova edizione della “Guida per turisti urbani” di Confartigianato

In occasione di Parma città della Cultura 2020+21 Confartigianato Parma ha realizzato la terza edizione di “Parma Made In – Una guida per turisti urbani”. La guida è stata presentata questa mattina, in piazza Garibaldi, davanti allo IAT, alla presenza di Cristiano Casa, Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Parma; Leonardo Cassinelli, Presidente di Confartigianato Imprese Parma; Manuela Pollari, Responsabile politiche economiche di Confartigianato Imprese Parma e di Emio Incerti – Presidente di Federalberghi.

La nuova edizione, presentata in mattinata in piazza Garibaldi, comprende e promuove, così come le precedenti, imprese che producono o vendono Made in Italy (e in Parma appunto).

“Parma Made In” sarà una guida per turisti che non cercano solo musei, ma anche le osterie di cucina tipica, oggetti esclusivi fatti a mano o addirittura su misura, che vogliono gustare i prodotti della tradizione locale e immergersi nell’esperienza del vivere quotidiano.

Le imprese si racconteranno prevalentemente attraverso fotografie.

Il volume, stampato in 5000 copie sarà distribuita allo IAT di Parma e negli Hotel.

“Accogliamo con piacere questa preziosa guida – spiega l’Assessore al Commercio e Turismo, Cristiano Casa–, che rappresenta un segnale di ottimismo in vista della ripresa, dopo la pandemia. Essa si affianca a diversi strumenti che l’Amministrazione ha sostenuto e patrocinato e che promuovono il turismo a Parma. In questo caso si tratta di una proposta di qualità che vede artigiani, laboratori e protagonisti del saper fare locale interpreti di un percorso unico ed avvincente che mette in risalto diversi aspetti dei maestri artigiani locali. Anche il cibo ed il gusto occupano un posto importante in questa guida, Parma capitale della Food Valley Italiana e Città Creativa per la Gastronomia UNESCO conferma le proprie potenzialità e proposte a favore di turisti e parmigiani”.

“Speriamo che anche questa edizione possa avere il successo delle precedenti. Il nostro volume è stato, come tanti aspetti della società e dell’economia in stand by a causa della pandemia, ora che le prospettive sono migliori e le riaperture generali vicine speriamo che questo nostro contributo possa aiutare le imprese e la città ad aver maggiore visibilità – ha spiegato Leonardo Cassinelli, presidente di Confartigianato Imprese Parma”.

“Questo progetto è nato molti anni fa come una piccola agenda che doveva essere un supporto per i turisti e negli anni è cresciuto fino a diventare un libro – ha spiegato Manuela Pollari, responsabile politiche economiche di Confartigianato Imprese Parma. Visto che viviamo in un modo visual abbiamo pensato che l’aspetto fotografico fosse fondamentale per dare pieno risalto al made in Italy, alla loro creatività e ai prodotti unici delle nostre imprese. É una guida per i turisti, ma anche per i parmigiani perché ci siamo accorti che molti non conoscono le botteghe fuori dal loro quartiere. Sappiamo che ci sono molte altre attività altrettanto interessanti, non potremo aggiungerle a quasta versione cartacea ma a quella on-line sì”.

Parma Made In è infatti anche un sito internet che trovate all’indirizzo Parmamadein.com e una pagina Instagram Parma_Made_In.