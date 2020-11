Presentata la nuova veste di piazza Indipendenza a Corcagnano

Nuovo volto per piazza Indipendenza a Corcagnano, a conclusione degli interventi di riqualificazione. Il progetto ha visto un’ampia condivisione con la cittadinanza, con i residenti ed i rappresentanti del Consiglio dei Cittadini Volontari di Vigatto. Un progetto partecipato, quindi, che ha tenuto conto delle istanze espresse dai vari soggetti portatori di interesse.

Al momento dell’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco, Federico Pizzarotti; l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, Michele Alinovi; i rappresentati del Consiglio dei Cittadini Volontari di Vigatto, la quinta elementare V B della scuola Verdi di Corcagnano, i rappresentanti dell’Associazione Demos, i militari della stazione dei Carabinieri di Vigatto e don Raffaele Mazzolini, che ha impartito la benedizione.

“Inauguriamo oggi – ha sottolineato il Sindaco Pizzarotti – una piazza completamente rinnovata, uno spazio a disposizione della comunità. L’intervento rientra in una serie di azioni che l’Amministrazione comunale ha previsto per migliorare la viabilità di Cocagnano”.

Soddisfazione è stata espressa dell’Assessore Michele Alinovi. “La piazza rinnovata è frutto di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di diversi portatori di interesse del territorio a cominciare dai rappresentanti del Consiglio dei Cittadini Volontari di Vigatto. Essa rappresenta la tappa di un percorso avviato dall’Amministrazione che prevede la realizzazione del nuovo parcheggio a fianco della scuola Verdi e miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza viabilistica della frazione. Ringrazio tecnici e maestranze che si sono impegnati nella realizzazione di questo nuovo spazio”.

Il Comune di Parma ha investito 290 mila euro per dare seguito all’intervento che rientra tra quelli volti alla riqualificazione di borghi, strade e marciapiedi della città e delle frazioni. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Saneco di Roncopascolo. Durante l’esecuzione dei lavori, è stato garantito lo svolgimento del consueto mercato settimanale, nella zona di fronte al Municipio. Il progetto ha tenuto conto della grande importanza che esso riveste per la frazione e ne ha previsto la sua ricollocazione in un ambito riservato della nuova piazza.

Il progetto, redatto a cura dell’architetto Luca Boccacci, ha previsto la suddivisione dell’area in due ambiti distinti, dalle caratteristiche fisico-spaziali molto diverse: lo spazio riservato ai pedoni e quello destinato a parcheggio.

Lo spazio pedonale, rivolto verso via Langhirano, è stato immaginato per diventare un luogo di incontro e di passaggio, protetto dal traffico veicolare, adatto ad ospitare attività di socializzazione. La nuova area pavimentata è facilmente accessibile anche agli utenti disabili. Si tratta di uno spazio di 600 metri quadrati, realizzato in materiale drenante delimitato da nuove siepi e fornito di rastrelliere per la sosta delle biciclette, panchine, cestini e lampioni.

Diversamente la parte rivolta verso vicolo Soragna, è stata destinata a parcheggio organizzato secondo un unico senso di marcia per regolamentare il flusso veicolare interno, con posti auto delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Il parcheggio si estende per una superficie pari a circa 1.250 metri quadrati ed è contrassegnato da un’ampia corsia interna ad anello interamente asfaltata. Sono presenti 43 stalli di sosta di cui 2 riservati ai disabili, uno per il carico-scarico dei mezzi a servizio dei negozi prospicienti e 11 posti per motocicli. L’isola centrale del parcheggio è stata abbellita con la piantumazione di una nuova alberatura. Sono state, poi, ricollocate le colonnine per gli allacci alle utenze degli ambulanti del mercato ed installati nuovi lampioni per l’illuminazione.

Il sistema viabilistico, che gravita attorno alla piazza, è stato ripensato in modo da renderlo sicuro e maggiormente funzionale alle esigenze della frazione.

Verde, illuminazione e arredo urbano sono stati rinnovati e potenziati con la messa a dimora di nuovi alberi, la formazione di nuove aiuole, la collocazione di nuovi lampioni e di nuove panchine