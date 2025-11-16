Presentata la riedizione delle poesie di Attilio Zanichelli

La storia del quartiere San Leonardo riserva davvero notevoli sorprese!

Venerdì 14 novembre, nel Salone On/Off di Casa nel Parco, è stato presentato il libro “Attilio Zanichelli. Poesie scelte 1952-1982” (Nuova Editrice Berti, 2025), un’opera promossa dall’Associazione Amici della Biblioteca di San Leonardo APS e con il contributo di Barilla tramite Fondazione Munus.

La presentazione, che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, è avvenuta in collaborazione con il Festival della Narrazione Industriale e con il Patto per la Lettura di Parma.

La riedizione, curata da Giovanni Galli e Luca Ariano, con testi di quest’ultimo, di Paolo Briganti e di Diego Varitti, si propone di riportare nella giusta luce le poesie di un’importante voce poetica del 900 parmigiano.

Dimenticato troppo a lungo, negli ultimi anni è tornato a destare l’interesse della critica Attilio Zanichelli, operaio alla Bormioli e al tempo poeta di notorietà nazionale. Per questo l’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo ha deciso di ripubblicare una scelta delle sue poesie

Attilio Zanichelli nasce a Parma nel 1931, in una di famiglia operaia. Acquisito il diploma di terza media, svolge diversi lavori ed infine è assunto come macchinista nella Vetreria Bormioli Rocco.

Iscritto al Partito Comunista, prosegue la sua formazione da autodidatta, pubblicando interventi di argomento ideologico e letterario in varie riviste (Arsenale, Nuovi argomenti).

In contatto con poeti quali Attilio Bertolucci e soprattutto Franco Fortini, pubblica quattro raccolte di poesie: Sentimento d’Oceani (Milano, Gastaldi, 1955), Giù fino al cielo (Parma, Guanda, 1973), Orsa minore (nella silloge: Nuovi poeti italiani:1, Torino, Einaudi 1980), Una cosa sublime (Torino, Einaudi,1982). Muore a Parma nel 1994.