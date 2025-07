Presentata la XX edizione del torneo giovanile di baseball e softball Crocetta, dal 10 al 13 luglio a San Pancrazio

Dal 10 al 13 luglio al centro sportivo “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio, 24 squadre da tutta Italia per quattro giorni di sport, festa e tradizione organizzati dalla Crocetta Baseball Softball.

La ventesima edizione del torneo giovanile di baseball e softball organizzato dalla Crocetta Baseball & Softball si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025, sui diamanti del centro sportivo “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio. Un anniversario importante che conferma il torneo come uno degli appuntamenti sportivi più attesi del calendario estivo giovanile.

La presentazione si è svolta questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in Municipio, con l’assessore allo Sport Marco Bosi; per il Crocetta Baseball & Softball hanno partecipato il Presidente Ivan Ferrarini e i Consiglieri Maurizio Carpana e Roberto Panara.

L’assessore allo Sport Marco Bosi ha dichiarato: “Il torneo Crocetta dà il via ad una serie di tornei estivi che si svolgono sul nostro territorio. Un appuntamento che segna l’inizio dell’estate e rappresenta una grande opportunità di crescita per le ragazze ed i ragazzi che hanno occasione di vivere serate di sport e di socializzazione con giovani che vengono da tutt’Italia. Una bella iniziativa che l’Amministrazione condivide per una società come il Crocetta baseball e softball che ha voglia di mettersi in gioco per i più giovani favorendone la crescita”.

Il presidente del Crocetta Baseball & Softball, Ivan Ferrarini , ha commentato: “Si rinnova l’appuntamento con il torneo Crocetta baseball e sofltball giunto alla sua ventesima edizione. Come ogni anno si svolgerà ai campi Stuard a San Pancrazio. Si parte giovedì 10 luglio con la presentazione delle squadre alla sera e si prosegue venerdì sabato e domenica con la partecipazione di 24 squadre che si alterneranno sui diamanti per definire il vincitore di ogni categoria. Come tradizione alla parte sportiva associamo quella enogastronomica con la tortellata del venerdì sera e torta fritta e salumi al sabato. Per noi è una grande soddisfazione celebrare la ventesima edizione di questo torneo e confidiamo nella partecipazione numerosa dei parmigiani”.

La manifestazione, organizzata col patrocinio del Comune di Parma, sarà aperta ufficialmente nella giornata di giovedì da una cerimonia di inaugurazione pensata per accogliere e omaggiare le squadre partecipanti e celebrare l’impegno della società organizzatrice, da sempre promotrice dei valori dello sport giovanile.

Saranno ventiquattro le squadre in campo, provenienti da diverse regioni italiane, suddivise nelle categorie Under 12 baseball, Under 15 baseball e Under 14 softball. Quattro giorni di gare intense, in un clima di entusiasmo e condivisione, che vedranno alternarsi match diurni e serali, con partite in notturna nelle serate di venerdì e sabato.

Accanto all’attività sportiva, il torneo offrirà anche spazi di socialità e promozione del territorio. Il punto ristoro, gestito dai volontari della Crocetta, proporrà per tutta la durata della manifestazione specialità locali e momenti di convivialità. Venerdì e sabato sera saranno protagonisti i tortelli d’erbetta della Salumeria Garibaldi, mentre sabato tornerà la tradizionale “serata parmigiana”, organizzata in collaborazione con l’Avis di San Pancrazio e dedicata alla torta fritta con salumi.

L’evento, realizzato grazie al lavoro di volontari, volontarie, famiglie e sostenitori, continua a rappresentare per la Crocetta Baseball un’occasione per promuovere uno sport sano e inclusivo, offrendo ad atlete e atleti un’opportunità di crescita sportiva e personale. La società, da oltre cinquant’anni, coltiva questi valori, diventando punto di riferimento per lo sport giovanile a Parma e non solo.