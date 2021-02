Presentata Moovit, l’app per la mobilità di Parma e provincia

Moovit, app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Tep, società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Parma, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai cittadini gli orari di arrivo dei bus alla fermata.

Una partnership che permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata.

All’interno dell’app Moovit sono state completamente mappate e inserite le oltre 140 linee urbane, extraurbane e scolastiche operate da Tep e le oltre 5000 fermate presenti sul territorio della provincia di Parma

Sono circa 39 i milioni di passeggeri annui serviti da Tep che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

La conferenza stampa è stata introdotta dal presidente di TEP Roberto Prada: “Abbiamo recepito le indicazioni dei Soci – Comune e Provincia di Parma – che nei mesi scorsi ci hanno chiesto di migliorare la diffusione delle informazioni relative ai servizi. La

presentazione di oggi è solo uno step di un percorso più lungo, che parte dal nuovo sito aziendale – che oggi comunica i passaggi dei bus in tempo reale – e che proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative aventi come fattore comune l’innovazione tecnologica. La partnership con Moovit ha lo scopo di rendere le informazioni più accessibili e user-friendly e accoglie le istanze che ci erano pervenute da alcuni utenti con disabilità visive”.

“Quando due realtà come Moovit e Tep decidono di collaborare non può che essere una buona notizia – dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit. – La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Tep. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente nella provincia di Parma”.

Positivo anche il commento di Tiziana Benassi, assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma: “Un’app, uno strumento sempre a portata di mano per consultare in modo immediato e semplice il percorso più agile per raggiungere la propria destinazione con il bus, la fermata più comoda o l’orario di arrivo della prossima corsa, in tempo reale. Un servizio davvero molto utile e pratico per chi si muove in città con l’autobus: per chi ci abita, ci lavora o ci studia, per i turisti e per chi la frequenta occasionalmente. L’app Moovit è come avere il bus sempre “in tasca”.

L’emergenza sanitaria ha penalizzato il servizio di trasporto pubblico locale ma non ha certamente fermato il nostro lavoro e il nostro impegno. Abbiamo lavorato sodo prima della pandemia con importanti investimenti per il rinnovo del parco mezzi – bus nuovi, confortevoli, tecnologicamente accessoriati (anche con attacchi per chiavette usb, per fare un esempio) e non inquinanti – per aumentare la frequenza delle linee urbane e ampliare gli orari di fruizione del servizio (strutturando, per esempio, il servizio notturno). Con il Covid la nostra attenzione si è ovviamente focalizzata sulle esigenze immediate, quelle legate alla pandemia e al doveroso rispetto delle norme di sicurezza, anche per garantire il rientro in presenza a scuola dei ragazzi. Ora ci stiamo preparando per il dopo, il ritorno alla normalità, e stiamo investendo in particolare sulla tecnologia: tecnologia a servizio delle persone, tecnologia per migliorare la qualità del servizio e soddisfare anche le richieste più esigenti. Perché la nostra è una città a misura d’uomo, pronta anche ad accogliere chi la vorrà visitare e scoprire in occasione di Parma Capitale della Cultura 2020+21.”

Ha concluso la presentazione l’intervento di Gianpaolo Cantoni, Delegato alla Programmazione e Pianificazione della Provincia di Parma che di Moovit dice: “È uno strumento sofisticato che rende la nostra vita più facile in modo non invasivo. Con il telefonino sempre in tasca, l’applicazione ci dà la possibilità di non essere in una condizione di incertezza quando siamo alla fermata del bus. Dare certezze alle persone è molto importante oggi, perché ci permette di semplificare la vita ai cittadini”.