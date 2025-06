Presentato a Monaco il nuovo terminal ferroviario dell’Interporto di Parma

Dal 2 al 5 giugno 2025, il Transport Logistic di Monaco ha ospitato le eccellenze della logistica europea. Tra queste, il cluster ER.I.C. – Emilia-Romagna Intermodal Cluster ha guidato la partecipazione regionale con uno stand collettivo e un evento centrale il 3 giugno, dedicato al rilancio del trasporto merci su ferro.

Martedì 3 giugno, il cluster ha presentato il proprio manifesto strategico 2025–2035 per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. Il documento propone una visione condivisa per rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema intermodale emiliano-romagnolo, puntando su innovazione, digitalizzazione, transizione energetica e formazione.

Durante la tavola rotonda con i membri del cluster Gianpaolo Serpagli, presidente di Cepim ha illustrato lo sviluppo dell’Interporto di Parma e ha ufficialmente presentato il nuovo terminal ferroviario, co-finanziato dall’Unione Europea, che sarà operativo da luglio 2024.

“La logistica si conferma un volano di crescita e innovazione per il territorio: un modello positivo che pone le basi per lo sviluppo di nuove aree come risposta alla domanda di spazi da parte delle aziende del territorio e non solo – ha dichiarato Serpagli”.

Ha preso parte all’incontro anche Fabio Rufini, amministratore delegato di Cepim, che ha aggiunto:

“La partecipazione a Monaco non è soltanto una vetrina internazionale: è l’occasione per riaffermare il nostro impegno verso una logistica sempre più interconnessa, sostenibile e digitale. Il nuovo terminal è la risposta concreta alle esigenze di efficienza e competitività richieste oggi dal mercato europeo. Cepim è pronta ad affrontare questa sfida con visione e determinazione”.

Mercoledì 4 giugno, si è svolto un secondo evento, dedicato al rafforzamento della cooperazione tra regioni italiane nel settore dell’intermodalità, con il coinvolgimento di esponenti istituzionali e rappresentanti del sistema logistico nazionale.

La partecipazione di Cepim al Transport Logistic di Monaco conferma la vocazione internazionale dell’Interporto di Parma e la sua centralità nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile della logistica europea.